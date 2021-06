Joey Durán fue asesinado a balazos en Utah el viernes, en medio de una confrontación entre varios jóvenes por un motivo que aún no se conoce. El hispano ya no pudo conocer a su bebé, pues su esposa acababa de dar a luz el miércoles y permaneció hospitalizada junto al niñito, por lo que ni siquiera pudo estar con ella y mucho menos despedirse.

“Nuestro amado Joey Durán nos fue arrebatado”

Constance Montoya, tía del hoy occiso, abrió la cuenta Help Raise Money for Joey Durán Funeral Expenses (Ayúdenos a reunir dinero para los gastos funerarios de Joey Durán), en la red social Go Fund Me, para ayudar a Bernadette Martínez, la madre del hombre asesinado, para que pueda costear los castos que le ha causado a su familia el asesinato.

“Nuestro amado Joey Durán nos fue arrebatado… tenía mucho amor por su familia y amigos”, dijo Montoya para describir a su sobrino asesinado y explicó que el hombre era “un hijo, padre, hermano nieto y sobrino cariñoso que deja atrás a cuatro hermosos hijos”, explicó Montoya sobre la vida del hombre asesinado. La tía de Joey reveló que su sobrino estaba recién casado y apenas el miércoles había nacido su bebé. “Joey ni siquiera conoció a su hijo recién nacido. Debido a que su nueva esposa e hijo tuvieron complicaciones, permanecieron en el hospital sin siquiera poder despedirse”, escribió la dolorida mujer en Facebook.