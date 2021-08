Gunn (películas de “Guardian of the Galaxy”) dirige la película a partir de su propio guión, basado en personajes de DC. La película es producida por Charles Roven y Peter Safran, mientras que Zack Snyder, Deborah Snyder, Walter Hamada, Chantal Nong Vo, Nikolas Korda y Richard Suckle son los productores ejecutivos. Ahora el actor mexicano habla en exclusiva para Mundo Hispánico.

Según el diario Reforma, uno de los miembros de la película, Jai Courtney quien encarnó en 2016 a uno de los villanos de DC Cómics al Capitán Boomerang asegura que el actor mexicano Joaquín Cosío se lució en pantalla: “Yo no tuve la suerte de trabajar con Joaquín, nuestros caminos no se cruzaron, pero él está genial en la película”, fueron las palabras de Courtney, según Reforma.

“Le tengo que dar las gracias, no lo sabía, qué bueno que le gustó, literalmente de manera muy general los villanos tienen esa calidad, siempre como que brillan un poco, es mejor ser un villano que un buen hombre. Si lo dijo me parece un elogio memorable que le haya gustado”.

“Aunque lo es evidentemente porque en esta película no hay nadie que sea bueno, es una película de villanos. Entonces es un juego muy interesante sobre el cual nosotros nos sostuvimos, teníamos que ser villanos y el reto fundamental era hacerlo real y que no se hiciera una caricatura de malo”.

“Lo principal fue no hacer un personaje que es muy común en la historia de Latinoamérica que es una especie de dictador, una especie de militar con dotes presidenciales o un hombre ambicioso. Lo que se buscaba era romper el prototipo, es decir hacer un villano que fuera verosímil de alguna manera que fuera no este típico villano que fuera malo”.

"Además si James Gun se vale de este casting con este tipo de actores tan increíbles obviamente no podías esperar otro resultado. Creo que la película no sé si pueda ser mejor (que la primera), es distinta y tiene otro tono. Es muy realista, busca la realidad, las explosiones buscaba que fueran muy impresionantes, yo creo que lo consigue a mí en lo particular lo consigue".

“Yo estoy encantado francamente creo que es una gran película, no solamente porque la hace James Gun, sino porque a mí me sedujo como espectador y me sedujo por varias razones. Una es que son varias películas en una, es muy interesante como se consiguen varias historias, hay historias de amor, hay traición, hay búsqueda por el poder, hay la historia de un país, hay de todo una mezcla muy impresionante que lo primero que logra es que te llame la atención de principio a fin”.

¿Qué sientes de haber renunciado a tu plaza en la Universidad y emprender una carrera en Hollywood?

“Ya estaba grande eso fue algo que me dijo mi padre, fue el primero que me dijo ‘¿qué te pasa, como vas a dejar una carrera en la academia y te vas a ir de actor si ya estás grande?, ya no era un jovencito. No me arrepiento, he podido comprobar que esa decisión son las importantes, a las que tienes que hacerle caso”.

"Estoy en el lugar donde quiero estar, haciendo lo que me gusta, porque lo que me gusta es actuar, no busco resultados, no estoy buscando ocupar los titulares de ningún lado, me gusta hacer las historias que me llegan y que me seducen, eso ya es un gran privilegio".