La fotografía, que no posee fecha de registro, fue publicada en Twitter el jueves por Brian Hastings, el agente jefe de la Patrulla Fronteriza para el sector del Valle del Río Grande de Texas, el epicentro de la crisis migratoria en curso en la frontera suroeste, detalló el Post.

El agente llevó al migrante indocumentado herido, al parecer una mujer aunque no se especificó su sexo, a un lugar seguro durante una operación que se efectuó a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

El diario New York Post reseñó que una poderosa fotografía mostró cómo un agente de la Patrulla Fronteriza (CBP en inglés) cargó a un inmigrante herido en sus hombros luego de que fuese abandonado por sus traficantes.

Parece sacado de una película de acción, pero es solo el retrato de una realidad que no cesa en Estados Unidos: el contrabando de personas. En esta ocasión, un agente fronterizo fue fotografiado cuando cargó a un migrante herido en sus hombros para ponerlo a salvo.

La fotografía del agente fronterizo no identificado caminando por un terreno accidentado con el migrante colgado al hombro es una imagen significativa del aumento actual de los intentos de cruces fronterizos ilegales y los efectos del tráfico de personas, comentó el New York Post.

En comparación, añadió el reporte del New York Post, la Patrulla Fronteriza mencionó que había realizado 5,255 rescates en todo el país durante todo el año fiscal 2020 y 5,297 en el año fiscal 2019.

A pesar de los peligros, el número de detenciones de la CBP en la frontera sur superó las 180,000 en mayo de este año, el primer mes en que ha ocurrido eso desde abril de 2000, precisó el New York Post.

Los ‘coyotes’ por lo general se comportan de manera cruel con sus clientes inmigrantes, a menudo, como sugirió Brian Hastings citado por The Post, los dejan atrás en un terreno peligroso si son demasiado lentos o heridos para seguir el ritmo del grupo, los meten en vehículos como “sardinas”, los retienen para pedir rescate después de cruzar la frontera, e incluso dejan caer a los niños pequeños al pasar la valla fronteriza y los abandonan para que se las arreglen solos.

Buenas noticias para inmigrantes ‘sin papeles’. El diario The New York Times reveló este viernes que según una nueva política del presidente Joe Biden se dejarán de arrestar a muchas indocumentadas embarazadas.

Nuevo plan de Biden

Bajo la nueva política, los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés) generalmente no detendrán ni arrestarán a personas que estén embarazadas o amamantando, o que hayan tenido un bebé el año anterior, de acuerdo con un borrador del plan compartido con The New York Times y con la declaración de una persona familiarizada con la nueva regla.

El lenguaje de la política será neutral en cuanto al género, reconociendo que los hombres transgéneros también pueden dar a luz, otro significativo cambio de las directrices anteriores, indicó el referido medio.