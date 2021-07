Autoridades migratorias dejarán de arrestar a algunas indocumentadas, según un nuevo plan del presidente Joe Biden.

El diario New York Times divulgó este viernes la nueva política que indicaría que dejarán de arrestar a mayoría de indocumentadas embarazadas.

La orden de Biden sería otra en materia de inmigración que busca aliviar las numerosas restricciones impuestas por Trump.

La administración del presidente Joe Biden aliviará las restricciones impuestas a las personas indocumentadas que están embarazadas, en período de posparto o amamantando, el más reciente cambio en sus esfuerzos más amplios para suavizar las políticas de detención de inmigrantes implementadas por el expresidente Donald J. Trump, reportó el periódico neoyorquino.

Bajo la nueva política, los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés) generalmente no detendrán ni arrestarán a personas que estén embarazadas o amamantando, o que hayan tenido un bebé el año anterior, de acuerdo con un borrador del plan compartido con The New York Times y con la declaración de una persona familiarizada con la nueva regla.

El lenguaje de la política será neutral en cuanto al género, reconociendo que los hombres transgéneros también pueden dar a luz, otro significativo cambio de las directrices anteriores, indicó el referido medio.