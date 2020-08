Admiradores de Jennifer López se llevan una tremenda sorpresa

Resurgen fotos donde JLo dejó ver todo con un vestido transparente y sin brasier

“Ella es tan pin… caliente”, se puede leer en esta publicación

Como si se tratara de un regalo para sus admiradores, resurgen fotos donde la actriz y cantante Jennifer López (JLo) dejó ver todo con un vestido transparente y sin brasier.

Con más de 13 mil likes hasta el momento, esta impactante serie de imágenes está disponible en la cuenta de fans de Instagram @jlove.r, la cual hasta el momento ha compartido cerca de 800 publicaciones de JLo.

A punto de llegar a los American Latino Media Arts Awards (o ALMA Awards), JLo llama poderosamente la atención con su vestido transparente que enmarca su delineada figura, y al estar sin brasier, deja ver todo para deleite de sus fans.

“Ella es tan pin… caliente”, se puede leer en esta publicación, que contrario a otras que se han hecho de la actriz y cantante, quien está comprometida con el exbeisbolista Alex Rodríguez, en esta ocasión no se permitió que se hicieran comentarios, por lo que sus seguidores se quedaron con las ganas de llenarla de halagos por su espectacular belleza.

En otra imagen, se observa a Jennifer López cargando las dos estatuillas que ganó en esta entrega de premios en el año 2000: una por Artista femenina del año y la otra por mejor interpretación en un video musical por el tema If you had my love.

Cabe destacar que JLo debutó a lo grande en el ambiente musical con el álbum On the 6, donde se incluye este tema musical, el cual fue lanzado en Estados Unidos el 1 de junio de 1999 y que se estrenó en el lugar número 8 del Billboard 200 con ventas de 182 mil copias en su primera semana.

