Página

1 de 4

JLo apareció en la playa pero sus fans notaron ‘algo raro’ en las fotos

Jennifer López mostró una vez más su candente cuerpo en un diminuto bikini azul cielo

Esta vez, el photoshop se hizo presente en las imágenes

JLo, también conocida como Jennifer López fue captada hace algunos meses en una playa luciendo un candente traje de baño color azul cielo que acentuaba sus más prominentes curvas superiores y posteriores, pero algo fue notado.

Jennifer López gusta de hacer ejercicio y presumir su anatomía por donde quiera que vaya, sin embargo, no significa que siempre la hemos visto ‘tan natural’ siempre, pues el photoshop se ha hecho presente en algunas imágenes.

Esto fue lo que sucedió cuando la cuenta de Instagram de fanáticos ‘Jlofanjrod’ publicó dos fotografías de ‘La Diva del Bronx’ mientras salía del mar y se secaba con una toalla exhibiendo sus pechos, abdomen, caderas y trasero.

“La amo pero la fotografía derecha está photoshopeada, como sea no fue ella la que lo hizo, porque no lo necesitaba”, “¿Por qué le ponen photoshop a su cuerpo cuando no lo necesitan?”, “¿Cirugía?”, “No jo…. El fan de Jlo que ha photoshopeado la segunda imagen, desaprobado!!!! Muy mal”, fueron los primeros comentarios que aparecieron en la fotografía de JLo.

Y es que es demasiado evidente que aunque las imágenes fueron tomadas por un fanático que sorprendió a la cantante en la playa, mientras la primera foto muestra a JLo sin maquillaje con sus pechos expuestos, acomodándose la tanga, la segunda nota una gran diferencia en su cintura.

Lo anterior indica que si se comparan las dos fotos, la segunda demuestra que fue ‘retocada’ con photoshop, pues el trasero de JLo luce más prominente que nunca y su cintura mucho muy delgada y estilizada, nada que ver con las caderas a las que nos tiene acostumbrados Jennifer López.

FOTO #1: JLO SE MOSTRÓ DESDE LA PLAYA PERO SUS FOTOS FUERON SERIAMENTE RETOCADAS CON PHOTOSHOP