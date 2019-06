¡Irreconocibles! Rosie e hijas de Jenni Rivera abusan de photoshop y se ‘humillan’

View this post on Instagram

Este 2 de Julio @bebellacosmetics #bebellacosmetics lanzará una colección de maquillaje para celebrar los 50 años de @jennirivera #jennirivera #BeBellaxJenniRivera . Aquí @jacqierivera @jenicka_lopez y @rosierivera son la imagen de esta colección . @mario_larios @parte_1 La fecha está cerca y será el próximo 2 de julio que se lance de manera oficial la línea de maquillaje inspirada por Jenni Rivera; y es Rosie Rivera quien le ha dado seguimiento a la idea que tuvo en vida "La Diva de la Banda", en un proyecto en el que Rosie va de la mano de BeBella Cosmetics quienes crearon una línea que consta de 4 productos muy al estilo de "La Gran Señora", con detalles significativos, relacionados con momentos icónicos de la vida de Jenni; será a través de redes sociales que se vayan dando a conocer los productos que formaran parte de dicha colección y que muy pronto estarán a la venta tanto en México como en Estados Unidos.