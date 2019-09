Página

JLo, mejor conocida como Jennifer López fue aparentemente despreciada por el actor Tom Hanks

Un video que se filtró de la premiere de la película ‘Hustlers’ está dando mucho de qué hablar

La boricua está en plena promoción de la película en donde aparece como bailarina exótica

La cuenta de Instagram de ‘El Gordo y la Flaca’, compartió un video en el que se observa al actor Tom Hanks saludando a las protagonistas de la película ‘Hustlers’ protagonizada por JLo, mejor conocida como Jennifer López, Constance Wu, Cardi B, entre otras actrices, sin embargo llamó la atención algo que el protagonista de ‘Forrest Gump’ hizo.

Y es que el momento fue de asombro y emoción para las actrices porque no esperaban ver a Tom Hanks en la premiere de la película, sin embargo, su saludo ensombreció todo.

“Hola a todas ¿debo pararme allí con ustedes?” es lo que se escucha diciendo a Tom Hanks abriéndose paso entre la prensa y los fotógrafos que estaban en la habitación contemplando a JLo y las actrices de la película, cuando de pronto sucedió un bochornoso momento.

Jennifer López visiblemente emocionada de ver al actor, le extiende sus brazos pero él la deja extendida para primero saludar una por una a las actrices, de izquierda a derecha, sin embargo, cuando llega con JLo y le da un beso, Tom Hanks se limpia la mejilla, lo que causó una impresión equivocada en muchos.

Pues no hizo lo mismo con las otras actrices presentes, sólo con JLo, lo que causó diversos comentarios en el video, aunque es justo mencionar que probablemente el actor se acomodó la barba por la comezón que le dio cuando las demás actrices lo saludaron, sin embargo, para la gente que vio el momento, no fue así.

“No todos tienen a la Sra. como una Diosa, así como ustedes lo hacen en Univisión (que casi le besan los pies)”, “Él ha pasado por mucho, se cuida del sida”, “Lo amo, es que por educación a la primera es que le toca el saludo, no por preferencia”, “Tiene una debilidad por ella porque se ve que ella lo quiere saludar primero y el se hace la frutica fina”, “Eso se vio bien mal”, “Ya no me gustó él”, “Aunque así haya sido que no creo, sabrá dios donde habrá estado esa boquita, a esa señora ya se le conocen 4 divorcios y un historial impresionante y él es por mucho de los mejores actores de Hollywood”, “Después que tienes al frente una persona con los brazos abiertos no la dejas para comenzar a saludar por otro lado y para colmo lo de la barba deja que pensar”, “¿No le gustan las latinas?”, “Estúpido que es. Una reina como JLo no la hay ni la habrá nunca. Ella es humilde perfecta y bella. Ni un solo tatuaje tiene que eso es raro no ver eso en algún artista”, “Waooo por fin alguien le hace desaire a Jennifer López. ¿Vieron como le esquiva los brazos y luego cuando le da el beso se limpia?”, fueron parte de los comentarios que recibió Tom Hanks por lo que le hizo a JLo.