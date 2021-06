Joe Biden deja la Casa Blanca para celebrar el cumpleaños de Jill Biden en la playa (FOTOS)

Los Biden se van a su casa en la playa para celebrar el cumpleaños de Jill

La primera dama cumple 70 años este jueves 3 de junio

Biden dejó la Casa Blanca, algo atípico entre semana para un presidente

Lo que no hizo Donald Trump con Melania, ahora lo hace Joe Biden con su esposa Jill. Y es que el presidente despejó su ajetreada agenda para dejar de lado todos los asuntos del país y dedicarle por completo todo un día a su esposa, la primera dama Jill Biden, en su cumpleaños número 70.

Según reportó la agencia The Associated Press, el presidente Joe Biden y su esposa se fueron a su casa en la playa de Delaware para celebrar el 70 cumpleaños de la primera dama este jueves. La doctora Jill ya estaba en la casa de Rehoboth Beach cuando llegó el presidente el miércoles por la noche.

Jill Biden planea un cumpleaños tranquilo en su casa en la playa

Jill Biden planeaba pasar un cumpleaños tranquilo en la casa de la playa con el presidente, dijo Michael LaRosa, portavoz de la primera dama. El viaje fue una escapada poco común entre semana de la Casa Blanca por parte de un presidente. También fue la primera visita de Biden a la casa de vacaciones de la pareja, desde que asumió el cargo en enero pasado.

Se esperaba que los Biden regresaran a la Casa Blanca el viernes, según reportó The Associated Press. Jill Biden, profesora de inglés de una universidad comunitaria desde hace mucho tiempo, recientemente terminó de enseñar virtualmente un curso en Northern Virginia Community College. No estará enseñando durante el verano. Archivado como: Jill Biden cumpleaños.