Alejada de Ben Affleck, el estilo de las pasarelas de moda y el lujo de que ha portado en los días anteriores, Jennifer López salió de compras en compañía de sus hijos, Max y Emme Muñiz. La cantante y actriz, lució un vestido en tonos beige acompañado con un cárdigan tejido en tonos similares; pero eso no fue lo que llamó la atención.

Los internautas en redes sociales, opinaron sobre lo diferente que luce su hija e inclusive llegaron a mencionar que parece una ‘indigente’. Algunos aseguran que es parte de una fase como adolescente y comentaron que ella solo intenta demostrar que es diferente a su mamá; no es la primera vez que las críticas sobre la forma de vestir de Emme, debido a que desde hace un par de meses decidió cambiar su estilo de vestir y su color de cabellera.

“Con tanta plata y esa niña se viste a lo mas que nunca, es verdad que la plata no hace la felicidad”, “Sigan aplaudiendo comportamientos a sus hijos luego nos quejamos porque el mundo está así”, “No cabe duda que lo millonario no compra la belleza y por más que sea ropa cara luce mejor un ser humano cualquiera”, escribieron los seguidores en redes sociales. Archivado como: Jennifer López recibe críticas

En redes sociales, los seguidores comentaron que el dinero no les garantiza el vestir bien, ni tener la ‘belleza’ para poder vestir de una forma diferente. Otras personas, mencionaron que aunque los demás criticaran la forma de vestir de la niña, ‘nunca podrían comprarse las marcas que ella usa’ y con las que tanto la critican.

“Lo que la niña hace vistiendo así es una forma de decirle a la madre que no quiere ser como ella y que no le gusta nada de lo de su mamá o es que la gente no lo entiende por favor esa niña necesita terapia y la madre por estar en su mundo solo se marcho le vale”, “La niña presenta un cuadro depresivo ese atuendo y las uñas descuidadas para su edad, hay algo que le atormenta y no lo sabe expresar a su edad es difícil liderar con los problemas de los padres, Dios sabrá”, comentaron en la fotografía que se publicó. Archivado como: Jennifer López recibe críticas

Inclusive, hubo usuarios que creen que la hija de la ‘Diva del Bronx’ se encuentra pasando por una ‘fuerte depresión’ y que esa era la razón por la que se vestía y comportaba de tal manera , ya que su madre no le ‘presta la atención’ suficiente para poder orientarla. También señalaron que era por las actitudes de sus padres.

“La verdad, no heredó la belleza de su mamá”, escribió un usuario a través de la caja de comentarios en la fotografía que compartió Itatí Cantoral, señalando que en su opinión ella no se parecía nada a su madre, que a su edad era considera una de las jóvenes más bellas de México y estaba muy activa en la carrera de actriz y cantante que le aseguró un futuro dentro del mundo del espectáculo.

Y no faltó quienes comenzaron a señalar el físico de la menor, puesto que siempre han sido muy duros al comentar que ella no ‘heredó’ la belleza de su madre, sino que se parece más a su padre y hacen comentarios muy crueles sobre los ‘defectos’ que ellos creen que Lucerito ‘chica’ tiene en contra.

También hubo quien alabó la voz espectacular de Lucerito chica e incluso la compararon con la voz de su madre, quien a su edad también se estaba destacando como cantante y que resaltó en todo una generación; los seguidores de Itatí señalaron que si bien, la joven era idéntica s u padre, algo que no se puede negar es el gran parecido en el tono de voz de su madre al cantar.

“No es agraciada”

Y no faltó el que señaló nuevamente su aspecto físico, haciendo crítica de un posible distanciamiento entre la madre de Lucerito y su nieta, ya que al no ser ‘agraciada’, la señora Lucero León prefirió alejarse de su nieta y es que aseguran no le hace caso, ni llega a verse el gran vínculo que une a Lucerito con su madre, con la hija de esta.

“La niña no está nada agraciada, será por eso qué la abuela Lucero ni caso le hace”, recalcó la seguidora de Cantoral a través de la fotografía que se posteó, dejando entrever que ese era el posible motivo del por qué no se les ha visto juntas a las ‘Luceritos’, pero claro, todo es un simple rumor, ya que no han dado motivos para hacer pensar en un alejamiento real entre la familia.