Jennifer López borra todo rastro de su antigua relación

¿Le devuelve el costoso regalo que ARod le dio?

¿También el anillo? Después de que Jennifer López borrara rastro alguno de su relación con Alex Rodríguez en redes sociales, se presume que es muy probable que la cantante estadounidense también le habría devuelto el costoso regalo que el ex pelotero le dio en su cumpleaños numero 50, tal parece que JLo no quiere saber más de lo que alguna vez tuvo con el jugador. Vaya que Jennifer López sí se ha tomado muy en serio aquel dicho de “Borrón y cuenta nueva”, ya que la diva del Bronx desde que terminó su relación con Alex Rodríguez hace ya varios meses, la cantante ha comenzado a quitar todo lo que alguna vez vivió con el ex pelotero, a tal grado de borrar fotos y videos en redes sociales. Jennifer López borra rastro de su relación con Alex Rodríguez en redes sociales Y es que después de que mucho se rumoró que el ex pelotero le fue infiel a JLo, la cantante decidió ponerle fin a su relación y a su compromiso, afirmando que, a pesar de que no se comprobó si la engañó o no, la reputación del jugador era lo que la mantenía siempre al pendiente y con miedo, provocando que fuera ella quien terminaría con todo eso. Sin embargo, tras esta ruptura y después de que la cantante retomó su relación con el actor de Hollywood, Ben Affleck, a la también actriz ya no le parecía correcto continuar teniendo las fotografías de su compromiso con ARod en sus redes sociales, decidiendo eliminar tanto fotos y videos con el ex beisbolista.

Jennifer López le devuelve el costoso regalo a Alex Rodríguez No conforme con eliminar toda fotografía con el jugador en redes sociales, se ha comenzado a esparcir la noticia de que es muy probable que Jennifer López también le devolvió el costoso regalo que Alex Rodríguez le dio en su cumpleaños número 50, mismo que el ex pelotero pudo haberlo comprobado a través de sus redes sociales. Fue mediante su cuenta oficial de Instagram en donde el ex beisbolista posaba en frente de varios de sus lujosos coches que tiene, sin embargo, el que más llamó la atención fue un Porshe convertible color rojo, un auto idéntico al que él le regaló en su momento a Jennifer López cuando aún estaban juntos.

Es muy probable que Jennifer López le devolvió el regalo a Alex Rodríguez Tras esto, muchos comenzaron a especular que este convertible era el mismo que Alex Rodríguez le dio en su momento de regalo a JLo, algo que da por hecho que la cantante se lo devolvió, causando un gran impacto entre internautas y seguidores de la pareja, quienes aún tenían la esperanza de que ellos retomaran su relación. De acuerdo con el portal de la revista Quién, en su momento, la ex pareja publicó un video con sus respectivos hijos, con los mellizos de JLo, y las dos hijas de Alex, en el que los seis aparecían conduciendo el coche por el jardín, y más tarde otro en el que se veía a ambos estrenándolo por las calles de su barrio.

¿Le devolvió el regalo pero no su anillo? Se especula que Jennifer López le devolvió el Porshe a Alex Rodríguez Por otro lado, a pesar de que Jennifer López le devolvió este costoso regalo a su ya ex pareja Alex Rodríguez, el portal también afirma que lo que de plano JLo no le devolvió due el cotoso anillo que el ex pelotero usó para pedirle matrimonió en 2019, el cual tiene un costo de millones de dólares. Esta joya atrajo muchas opiniones, ya que mientras que algunos aseguraban que el precio del diamante estaba entre los 1 a 1,9 millones de dólares, otros afirmaban que la piedra era de 20 quilates, y que el costo estaría entre los 4 y 5 millones de dólares, un precio que no pasó desapercibido para nadie.

Jennifer López se quedó con el anillo y le devolvió el costoso regalo a Alex Rodríguez Ante esto, muchos se preguntaron qué porque Jennifer López sí le devolvió el regalo que Alex Rodríguez le dio en su cumpleaños número 50 y el anillo no, ante esto el sitio TMZ, argumenta que JLo decidió quedarse con la joya por dos razones, la primera fue porque su relación había terminado bien y eran buenos amigos. Mientras que la segunda se afirma, que según la ley en Estados Unidos, ella no estaba obligada a regresarle este costoso anillo, incluso cuando su compromiso había quedado anulado, ya que ese regalo “se dio como un tributo a su compromiso”, esto con información de la revista de espectáculos Quién.

¿No terminaron bien como habían dicho? Jennifer López borra todo rastro de su ex Alex Rodríguez en su Instagram ¿Ya esta dándole vuelta a la página? La cantante estadounidense, Jennifer López, borró de redes sociales todo rastro de su antigua relación con el ex beisbolista Alex Rodríguez, eliminando con ello fotos, videos y mensajes que alguna vez la cantante le escribió al pelotero cuando estaba enamorada de él. Vaya que el amor puede llegar a terminar más rápido de lo que se es posible, y es que después de mostrar por más de 4 años que su relación era perfecta y que estaban a nada de caminar al altar, Jennifer López y Alex Rodríguez decidieron terminar su relación en medio de un sin fin de rumores, en donde rumores apuntaban que el ex jugador le había sido infiel a JLo.

Borra rastro de la relación con su ex Ante su actual relación con Ben Affleck, Jennifer López decidió borrar todos rastro de su compromiso con el ex pelotero Alex Rodríguez, a tal grado de eliminar por completo todas aquellas fotografías, videos y mensajes que alguna vez la guapa cantante le dedicó cuando estaba perdidamente enamorado de él. Fu el pasado 14 de agosto cuando el portal de revista People en español sacó un articulo en donde JLo eliminaba todo lo que tenía en su cuenta de Instagram sobre su relación pasada, sorprendiendo a muchos, mientras que a otros no tanto, ya que argumentaban que era el momento indicado para a hacerlo.

Sin miedo alguno borra todo rastro de su antigua relación Desde su regreso a Estados Unidos tras varios días de estar en playas francesas y en compañía de su actual pareja Ben Affleck, en donde por cierto, no muy lejos también estaba su ex Alex Rodríguez, la también actriz decidió borrar, al menos de redes sociales, rastro todos los recuerdos que alguna vez tuvo con el ex pelotero. Si navegamos por su cuenta de Instagram podemos notar que las publicaciones de la guapa cantante disminuyeron, en donde solo se veían las despampanantes fotografías que ella se tomaba en bikini, así como los videos y promociones de su nuevas canciones, sin embargo, ya no había nada respeto a su antigua relación con ARod.

Elimina rastro de su antigua relación con ARod pero no las fotografías con Ben Affleck A pesar de que eliminó toda fotografía con su ex Alex Rodríguez, Jennifer López sí dejó la publicación en donde anunciaba de manera oficial y a los cuatro vientos que se encontraba en una relación con el actor Ben Affleck, confirmando lo que ya muchos nos suponíamos desde hace un buen tiempo. Y es que la candente fotografía, aparece Jennifer López con un entallado bikini de dos piezas color naranja dándose un apasionante beso con el actor, publicación que incluso generó más de 8 millones de me gusta y un sin fin de reacciones de parte de múltiples celebridades, tales como Kim Kardashian.