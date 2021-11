Si no te agrada Jennifer López la cantante, quizá te agrade Jennifer López la bailarina. O quizá seas fan de J-Lo la actriz. A sus 45, J-Lo es una de las expertas multimedia mejor conocidas del mundo, con líneas de zapatos, fragancias y moda. J-Lo empezó como una bailarina de fondo en In Living Color, pero su salto al estrellato llegó con su rol estelar en Selena en 1997. Su muy anticipada autobiografía True Love saldrá a la venta el 4 de noviembre.

El libro recuenta sus luchas, éxitos y especialmente su muy tumultuosa y pública vida amorosa. J-Lo dijo a People, “Cuando las cosas no funcionan y no estás siendo tratada de la manera en que quieres ser tratada, tienes que mirarlo porque no es culpa de nadie más que tuya. Tienes que tomar el control y poner tus límites. Tienes el poder de cambiarlo.” Podrías pensar que sabes todo sobre esta popular estrella, pero por si acaso, aquí hay 20 cosas sobre Jennifer López por la salida de True Love.

1. South Bronx

Nacida el 24 de julio de 1969 de padres puertorriqueños, J-Lo fue una de tres hermanas musicalmente inclinadas. Fue tras el baile profesional en el minuto que se graduó de preparatoria.

2. Jennifer Lopez tenía una casa en Long Island

También tenía una casa en California, un apartamento en Manhattan y probablemente algunos otros lugares en los que puede colgar su abrigo.