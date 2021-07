Desde muy temprano, las celebraciones por el cumpleaños de Jennifer López o mejor conocida como ‘JLo’ no se hicieron esperar y la mujer comenzó a compartir varias de las sorpresas que sus amigos, colegas o programas de espectáculos habían preparado para conmemorar tan especial fecha; pero no sólo eso, la afamada cantante del Bronx también organizó un festejo de lo más especial.

El beso ya ha dado vuelta alrededor del mundo, donde varios usuarios han compartido su opinión al respecto, mencionando que también volvieran a estar con sus ex parejas si lucieran como Ben o Jennifer, además de que desean que la relación funcione y no termine abruptamente como hace casi 20 años. Sin duda alguna, este será un cumpleaños para recordar y que se espera no sea el único con Ben Affleck presente.

Y bueno, la sorpresa vendría después, cuando se escucha quién está grabando dicho clip y es nada menos que Ben o así lo han confirmado los fanáticos de la actriz, quienes no dudaron en señalar que es él quien la está grabando y halagando. ¡Y no es para menos! Jennifer López demostró que es una de las mujeres más atractivas de Hollywood y no duda en demostrarlo.

Parece que la cantante no para de disfrutar su festejo de cumpleaños y así lo hizo saber en uno de los videos que compartió en redes sociales, donde sale luciendo su espectacular figura en el bikini de dos piezas y modelando hacia la cámara que la filma, diciendo que estaba cumpliendo 52 años y parece que no es algo que le afecte a JLO.

Para festejar el cumpleaños de Jenny ‘From the block’, varios de sus amigos, colegas y conocidos postearon a través de Instagram imágenes y buenos deseos hacia la cantante, quien no dejó pasar por desapercibido la ocasión y mostró los detalles que habían tenido compartiendo en su Instagram Stories, parte de las dedicatorias que le dejaron.

Por fin habló de su ruptura con Alex Rodríguez

Cuando los festejos todavía no iniciaban, la actriz y cantante Jennifer López, habló por primera vez de su ruptura con Alex Rodríguez a Ebro Darden de Apple Music, con quien se sinceró y mencionó cómo había sucedido aquella difícil decisión de terminar no sólo su noviazgo, sino también el compromiso que ya habían adquirido, ya que las cosas no iban marchando bien y prefirieron alejarse, ya que todo comenzó a ‘encajar’ para ella y fue una de las mejores decisiones que había tomado.

“Una vez que me di cuenta de eso, (acontecieron) cosas. Pasaron cosas que no esperas que sucedan. Una vez que llegas al punto en el que piensas, ‘Esto no está bien para mí, o esto no se siente bien, o necesito hacer un ajuste aquí. Esto no se trata de nadie más que de mí’. Una vez que lo haces, las cosas empiezan a encajar. Creo que así es como debes procesar estos momentos”, relató al medio de comunicación, sincerándose ante un tema que no había tocado desde que se dio a conocer la ruptura. Algunas imágenes de esta nota provienen de este y este videos