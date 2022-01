Ante la mirada atenta de los hermanos, la imitadora de La Diva de la Banda, quien lucía un outfit en color negro con el que hizo recordar a la cantante, hizo una magnífica interpretación. Rosie no pudo contener las lágrimas mientras Juan no podía dejar de ver a su ‘hermana’.

En ese momento, Rosie Rivera no pudo más y se acercó a darle un emotivo abrazo a su ‘hermana’, mientras que Juan le preguntó quién habia escogido esa canción: “Me diste un momento muy bonito, abrí la puerta y me asusté, no lo esperaba”, confesó Rosie. Juan también le agradeció este detalle con un abrazo. Archivado como: Jenni Rivera revive y convive con sus hermanos Rosie y Juan

‘Jenni Rivera’ se abre con sus hermanos Juan y Rosie

Sobre el motivo por el que eligió este tema musical en particular, ‘Jenni Rivera’ le dijo a Juan y Rosie lo siguiente: “Yo quería que ustedes la relacionaran y la vieran y me vieran a mí y la vieran a ella en mí, eso es lo que yo quería que ustedes conectaran, no por el momento, eso es algo que ustedes tienen que trabajar en ustedes, dentro de ustedes”.

La imitadora reveló también que se avienta sus ‘palencazos’ y va a donde sea que la contraten: “Estoy por toda la ciudad llevando la música de Jenni, créanme que la gente, no sé, he experimentado esta otra vida del artista, bueno, soy artista en realidad, soy artista porque soy transformista, pero fuera de eso me he llevado muy buenas experiencias”.