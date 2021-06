Se filtra nueva evidencia que confirmaría que Jenni Rivera está viva

En el video, se escucha claramente la voz de La Diva de la Banda mientras prepara ‘carnita con chile’

“Eres Jenni Rivera, estás viva, no te hagas”, expresan usuarios ¿Qué estará pasando? Fue el 9 de diciembre de 2012 que Jenni Rivera, al salir de un concierto que ofreció en Monterrey, Nuevo León, en México, perdió la vida en un trágico accidente aéreo, pero ahora la cantante ‘revive’ para hacer una ‘carnita con chile’. A través del canal de YouTube Icook Ucookweallcook se muestra un video con el título “Salsa de molcajete con pepino”, que a la fecha tiene más de mil 700 vistas, pero si hay algo que llama la atención es que la voz que se escucha es idéntica a la de La Diva de la Banda, algo que no pasó desapercibido por los usuarios. “¿Pero por qué sigo escuchando la voz de Jenni Rivera?” En poco más de 8 minutos, ‘Jenni Rivera’ muestra la manera de preparar esta receta: “Vamos a prepararnos esta salsita, una de muchas de mis salsas de pepino. En primer lugar, vamos a tatemar unos cuantos pedacitos de cebolla o una cebolla, dos dientes de ajo y cinco tomatillos”. “Primero, me gusta tatemarlos por la pancita y después los pongo en este palito para que así les pueda estar dando vuelta y todo alrededor se tateme muy bien”, expresó ‘la cantante’, quien ahora se dispone a tatemar de 30 a 35 chiles de árbol. Es impresionante cómo suena esta voz.

Le dan las gracias a ‘Jenni Rivera’ Ahora, ‘Jenni Rivera’ comparte que estos chiles se pueden tatemar al gusto, dependiendo si se quiere muy picosos o no: “Acuérdate, abre ventanas, puertas, de todo, y sí solamente quieres que se tatemen un poquito, cuidado y no los vayas a quemar”. En un molcajete, ‘la cantante’ agregó el chile poco a poco, además de añadir sal para que le ayude a ‘molcajetear’ el chile: “A mí, en lo personal, me gusta que queden pedacitos de chile; si no te gusta, lo puedes moler muy bien y agregárselo o lo puedes ‘molcajetear’ súper bien, pero es un chin… de trabajo”.

“Amo tu voz” En el caso de que no se quiera que haya muchas semillas, ‘Jenni Rivera’ recomienda quebrar los chiles y ponerlos en un recipiente pequeño, aunque ella no le importa mucho eso: “Entre más semilla, pues más pica. A mí me gusta esta textura aquí. Si la quieres más molida, sigue ‘molcajeteándolo’ más”. Dijo también que si no se desea usar molcajete, la licuadora es buena opción: “Le voy a agregar mis ajitos y los ‘molcajeteamos’ también. Le agregarmos la cebollita y también la ‘molcajeteamos’. No le agregué bastante cebolla porque le voy a partir cebolla al final, por lo que no necesitamos tanta cebolla”.

“Se antoja, mi Diva” Cabe destacar que en la mayoría de los comentarios de esta publicación dan por hecho que la persona que está preparando esta rica receta en realidad se trata de Jenni Rivera. No es la primera vez que un video de este canal provoca estas reacciones. Y si habría que agregar algo más a esta confusión es que en ningún momento se ve el rostro de la mujer que comparte la manera de preparar estas recetas, solo su voz, la cual es idéntica a la de La Diva de la Banda. Habrá qué esperar.

¿En realidad es Jenni Rivera? A continuación, ‘Jenni Rivera’ agregó poco a poco los tomatillos y los ‘molcajeteó’: “Y ahí te la vas a seguir llevando ‘molcajeteando’ todo muy bien hasta que termines todos los tomatillos. Ya después, si te queda muy espeso, le puedes agregar tantita agua”. ‘La cantante’ comentó también que a ella en lo personal le encanta que queden los ‘pellejitos’ del tomatillo, ya que son ácidos: “Si se te hace un poquito espeso, le puedes agregar un poquito de agua, pero para mí está bien, solo hay que agregarle un poquito de sal”.

Le dicen a La Diva que le gustan mucho sus recetas Ya casi para finalizar con esta receta, en la que se escucha claramente la voz de La Diva de la Banda, la mujer recomienda usar una cuchara de madera, no de metal, para probar cómo va quedando esta salsa y no se le quite lo picoso, siguiendo los consejos de la abuela. “Esta súper deliciosa, la van a amar, pero aún así le vamos a agregar cebollita partida. Cuando le agregues la cebolla, el cilantro y lo que le vayamos a agregar ahorita, ya la salsa tiene que estar fría, no tiene porque estar caliente porque entonces se te cuece la cebolla y el cilantro”.

Aún faltaría más de esta receta Cuando nadie lo veía venir, ‘Jenni Rivera’ le agregó pepino a esta salsa, dándole un sabor muy particular: “Aquí, como te digo, es otra versión de mi salsa de pepino, no le vamos a agregar rábano, ni aguacate, ya se lo voy a agregar cuando lo vaya a servir para que no se me haga ‘prietito'”. ‘La cantante’ compartió que el limón que se le agregue es a gusto de cada persona, además de invitar a sus seguidores que chequen cómo está quedando esta salsa: “Una salsita riquísima de molcajete te la recomiendo muchísimo en todo, para todo, nunca puede faltar para mi salsa de pepino en el pozole”.

No podían faltar los totopos Hace unas cuantas semanas, se hizo viral un video en el que se escucha nuevamente a ‘Jenni Rivera’ explicar la manera en que se preparaba un ceviche, pero si algo llamó la atención en esa ocasión, fue que al final le compartió, con un totopo, a Jacqie Rivera, hija de La Diva de la Banda. Y ahora, con esta receta, ‘Jenni Rivera’ confesó que le gustan mucho los totopos, aunque no tenía al alcance, solo tostitos, para acompañar esta salsa: “Confíen en mí que esta salsa les va a encantar”. Todavía faltaría más por compartir.

Jenni Rivera pide que se comparta este video Luego de pedirle a sus seguidores que compartan el video de esta receta, ‘Jenni Rivera’ se dispuso a hacerse un taco con queso y salsa: “Y sí yo sé que no tiene nada qué ver esto, pero si no me sigues en Instagram y no has visto este video donde yo te comparto una manera súper simple, pero bien deliciosa de poder marina tu carne asada, te comparto todos mis datos”. Cómo se mencionó anteriormente, a la fecha no se ha descubierto la identidad de esta persona que tiene una voz muy similar, por no decir idéntica, a la de la Diva de la Banda. En esta ocasión, no pudieron faltar las reacciones de los usuarios.