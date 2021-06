Accidente Tour de Francia: Quieren evitar más percances

El subdirector del Tour, Pierre-Yves Thouault, también resaltó, según recopiló Infobae, que la demandarán para que las personas que no sigan las reglas no vuelvan a ocasionar un percance similar: “Debemos hacerlo para que la pequeña minoría de personas que no respeta las reglas no arruine el espectáculo para todos”.

Por su parte, la brigada de Gendarmería de la localidad de Landerneau será la encargada de la investigación por “lesiones involuntarias con incapacidad no superior a tres meses por violación manifiestamente deliberada de una obligación de seguridad o prudencia”, informó el medio francés L’Equipe. VER VIDEO AQUÍ.