“Me tomó todo el día escribir esto. Supongo que porque una parte de mí está molesta, lastimada… decepcionada. No necesariamente contigo, solo con cómo se han desarrollado ciertas cosas en los últimos 8 años y medio. Me entristece el corazón y me hace extrañarte aún más”, se puede leer en su cuenta oficial de Instagram .

Le dicen a Chiquis que “mejor se calle”

En la cuenta oficial de Instagram del programa Chisme No Like también se retomó esta publicación de Chiquis Rivera, pero aquí los usuarios no se tentaron el corazón y se le fueron con todo a la cantante: “Sí ella no le hubiera hecho esa traición a su madre, otra sería la historia. Mejor que se calle”.

“Se nota el peso de conciencia, ya que falleció su madre sin que se reconciliaran y peor, ella se metió con el marido de la mamá”, “Se hace la víctima”, “Era delgada la Chiquis, se traga sus culpas, por eso engordó”, “Así se sintió Jenni antes de morir y ella si tenía motivos y ella provocó esos sentimientos, así que mejor que se quede calladita”.