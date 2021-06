Un conductor estrelló una camioneta contra una familia de cinco, matando a cuatro de ellos e hiriendo gravemente al otro en un ataque deliberado dirigido a las víctimas porque eran inmigrantes musulmanes, dijo la policía canadiense el lunes, de acuerdo con The Associated Press.

Waight dijo que la policía de Londres estaba trabajando con la policía federal y los fiscales para ver posibles cargos de terrorismo. Se negó a detallar pruebas que apuntan a un posible crimen de odio, pero dijo que el ataque estaba planeado, informó The Sun.

tective Paul Waight dijo que la policía no había determinado si el sospechoso era miembro de algún grupo de odio específico.

Nathaniel Veltman, de 20 años, se encuentra detenido y enfrentas cuatro cargos de asesinato en primer grado. La policía dijo que Veltman, un residente de Londres, no conocía a las víctimas. El de

“Creemos que las víctimas fueron atacadas debido a su fe islámica”, dijo el jefe de policía Stephen Williams… No hay tolerancia en esta comunidad para el que esté motivado por el odio y ataque a otros con violencia”.

Una mujer que presenció las secuelas del accidente mortal dijo que no podía dejar de pensar en las víctimas. Paige Martin dijo que la detuvieron en un semáforo en rojo alrededor de las 8:30 p.m. cuando una camioneta grande pasó rugiendo junto a ella. Ella dijo que su auto se sacudió por la fuerza. “Estaba conmocionado, pensando que era un piloto errático”, dijo Martin.

“Esto es un ataque terrorista”

“Esto me ha destruido totalmente desde dentro”, dijo Khalil. “Realmente no puedo aceptar la forma en que ya no estén aquí”, aseveró. El Consejo Nacional de Musulmanes Canadienses dijo que los musulmanes en Canadá se han familiarizado demasiado con la violencia de la islamofobia. “Este es un ataque terrorista en suelo canadiense y debe ser tratado como tal”, dijo el jefe del consejo, Mustafa Farooq.

Nawaz Tahir, abogado de Londres y líder de la comunidad musulmana, dijo: “Debemos enfrentar y erradicar la islamofobia y la violencia islámica, no mañana, hoy, por el bien de nuestros niños, nuestra familia, nuestras comunidades”. Archivado como: familia musulmana asesinada.