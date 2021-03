La serie es protagonizada por Silvia Navarro como “Loli”, Osvaldo Benavides, Gaby Espino, Joaquín Ferreira, Mariana Seoane y Rodrigo Vidal cuenta con la participación especial de Jacky Bracamontes, Carlos Ponce, Jeimy Osorio y Jesús Moré

El elenco principal también incluye a Christian Chávez, Rosa María Bianchi, Alejandro López, Gisella Aboumrad y Amaranta Ruiz

Jeimy Osorio habla en exclusiva para Mundo Hispánico Telemundo estrena la nueva comedia romántica, La Suerte de Loli, es protagonizada por la reconocida actriz mexicana Silvia Navarro (Se busca papá, La Candidata), Osvaldo Benavides (Monarca, La Dictadura Perfecta), Gaby Espino (Jugar con Fuego, Santa Diabla), Joaquín Ferreira (Yo, Potro, Club de Cuervos). Así como: Mariana Seoane (El Recluso, El Señor de los Cielos) y Rodrigo Vidal (Amigas y Rivales, Hasta que el Dinero nos Separe); además de la participación especial de Jacky Bracamontes (La Voz, Sortilegio). Jeimy Osorio interpreta a Karen Sandoval que es la publicista con más renombre de Global Radio Group en esta nueva serie. La Suerte de Loli de Telemundo Jeimy es conocida por su interpretación de Celia Cruz en su etapa joven en la telenovela Celia. La reconocida actriz y cantante también ha interpretado a Rosa en Fast Five, y ha protagonizado papeles estelares en Betty en NY, Santa diabla, Porque el amor manda, entre otros. La Suerte de Loli de Telemundo cuenta la historia de Loli Aguilar, una mujer exitosa e independiente que trabaja como productora ejecutiva en Global Radio Group, la cadena de radio número uno en la Costa Oeste de Estados Unidos. Mientras la carrera de Loli va en ascenso, su vida amorosa pasa a segundo plano ya que ella disfruta de su libertad y de su vida sin compromisos.

Un giro en la serie La Suerte de Loli Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando Mariana (Bracamontes), su mejor amiga, fallece y le deja todo a Loli, incluyendo a sus dos hijos. La noticia toma a todos por sorpresa y especialmente a Loli, quien siente que es la persona menos indicada para esa tarea. Loli tendrá que enfrentar su nueva realidad y aprender de golpe que el trabajo no lo es todo en la vida, y descubrir que el verdadero significado del éxito es la familia y el amor. Jeimy Osorio habló en exclusiva para Mundo Hispánico.

Jeimy Osorio habla en exclusiva para Mundo Hispánico ¿Cómo te sientes con el personaje de Karen en La Suerte de Loli? “Estoy sumamente honrada, feliz, emocionada de estar en un proyecto tan grande, estoy muy agradecida de haber estado en los proyectos hits de Telemundo, me siento muy afortunada, Karen es una líder en su trabajo que son las relaciones públicas”, dijo la actriz. “La mandan a buscar en la costa para poder resolver algo, jamás pensaríamos que esta mujer tiene dotes para trabajar en el internet, dentro de este personaje hay una mujer que lucha por hacerse respetar en un mundo entre caballeros”, agrega Osorio.

¿En que te identificas con tu personaje? FOTO ARCHIVO MH “Mas que sentirme en que tengo que luchar para sentirme igual, yo he buscado cambiar la conversación que esta en mi cabeza y le presto la atención a lo que es, antes de que se me presente la lucha ya veo cual es la solución y no me siento ofendida, me saque muchas cadenas de como los demás pensarían de como debe ser una afrolatina, pero si me he enfocado en hacer un trabajo excelente como ser humano”.

¿Cómo es trabajar con Silvia Navarro? “Es una delicia, es una mujer divertida, que sabe llevar la energía de un grupo con gracia, me divertí mucho, me hizo reír, me dio mucho gusto que ella me hiciera sentir en casa, verla como sostiene un proyecto tan grande sobre sus hombros, me siento bien inspirada”. “¿Qué te dejo el personaje de Mariana que esta en los primeros lugares de plataformas?” se le preguntó a lo que respondió: “Me dejo lo místico, el poder canalizar eso, me dejo el hacer un personaje tan liviano y tan honesto, me dejo el corazón con mucha alegría, pues no sufría, ella simplemente se entero de los chismes del mundo, la risa ayuda a subir el sistema inmunológico, y si hacemos reír a la gente estamos eliminando muchas enfermedades en el camino”.

¿Pero hay algo que debamos saber más de ti, algún secreto no confesado? Se le preguntó a Jeimy Osorio de La Suerte de Loli “Yo diría que tengo una practica diaria que me ayuda, de levantarme e ir al mar y hacer un ritual de agradecimiento, tengo mi cartita de los ángeles, y la saco con un mensaje, por lo general es una palabra, como alegría, amor, paz y dedico mi practica a esa palabra y busco como relacionarla durante el día”. Ante la pregunta: ¿Qué les dirías a tus fans para que salgan adelante de una separación? Jeimy Osorio dijo: “Algo que a mí me libero, fue entender que antes de venir a este planeta somos hermanos, pero escogemos cuáles son nuestros roles en las relaciones, que son para enseñarnos quienes somos nosotros a través de los ojos de los demás”.

La actriz hispana habla sobre el divorcio Jeimy Osorio Continuó hablando sobre el divorcio. “Yo soy la escritora, directora productora ejecutiva, soy la que creo la película de mi vida… yo tengo el control de todo lo que me pasa… y entiendo que cada situación que ocurre en mi vida trae una lección”, dijo la actriz. “Y cada persona que entra en mi vida es un maestro…. entonces si vienen a enseñarme quizá de la manera que a lo mejor más me duele o que menos me gusta algo sobre mí”, agregó. Y reconoció que ella quería llenar “un vacío” con otra persona.

¿Cómo se siente Jeimy Osorio de la Suerte de Loli con su vida? Al hablar sobre el divorcio, la actriz dijo sentirse “Un mujer completa, libre, me siento empoderada, me siento maravillosa, me siento bella y no me hace falta que me lo estén diciendo, lo siento en mi corazón y yo creo que eso es lo que hace que se refleje y que mi trabajo pueda seguir prosperando. “Tengo una visión sobre la vida diferente”, aseguró la Puertorriqueña quién también dijo ser una “fusión afro latina” al invitar a las personas a escuchar su sencillo donde música con “fusiones afro latinas y honrándolos a nivel musical”.

¿Qué fue lo más difícil de dejar Puerto Rico para vivir en Estados Unidos? “No sabía que iba a pasar, no sabía si conseguiría un trabajo, si iba a comer, para mí como que estaba siendo guiada a estar allí en ese momento, sin querer saber tanto sobre el futuro, yo me fui con 450 dólares y tenía un carrito”, reveló la actriz hispana de “La Suerte de Loli” de Telemundo. “y no se fue a vender como al siguiente mes, y en el departamento donde me mude no me cobraron la renta hasta que me llegara el pago de ese carro y conocí a la chica que me invitó a cantar en una banda, y cante antes de hacer televisión, yo solamente confié en que el universo me iba a poner en el sito correcto con la oportunidad correcta”, dijo.