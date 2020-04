El fundador de Amazon, Jeff Bezos, es ahora dos veces más rico que Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, luego de las ganancias que obtuvo en el primer trimestre del año presuntamente por el coronavirus, de acuerdo con el índice de multimillonarios de Bloomberg, reporta hoy la publicación Business Insider.

De acuerdo con el más reciente registro de la riqueza de Bezos, el magnate de la compañía de compras por internet amasa una fortuna de 140 mil millones de dólares, mientras el co-fundador y director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, asciende a 70 mil millones.

