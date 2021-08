J Balvin habló de un tema muy delicado a través de redes sociales

El cantante colombiano mencionó la muerte de un amigo cercano, concientizando la importancia de la salud mental

"La salud mental no es un juego y no es debilidad" José Álvaro Osorio Balvín, mejor conocido como J Balvin, hace un par de días tocó un tema sumamente importante que muchas veces se deja de lado. El cantante colombiano se expresó en redes sociales, sobre la salud mental y lo relevante que debe ser para las personas, ya que en ciertas ocasiones se deja de lado, considerándose como una situación sin importancia. El 'niño de Medellín' hizo de nueva cuenta un llamado a su grupo de seguidores, informándoles sobre el fallecimiento de un amigo cercano, quien decidió acabar con su vida. Aprovechó el momento para acercarse a público y mencionar nuevamente que las personas deberían darle cierta atención a su salud mental, ya que no es un juego, ni mucho menos un tabú. JBalvin habla fallecimiento amigo: Habló de la pérdida de su amigo Fue a través de Instagram Stories, que el reggaetonero habló sobre un tema sumamente delicado para él, ya que estaba por informar sobre la pérdida de uno de sus amigos más cercanos y la persona que más lo apoyó en sus inicios. El cantante anteriormente no había mencionado a su amigo, pero esta vez lo hizo con motivo de hablar de un tema que compete a muchos: la salud mental. "Hoy se suicidó alguien que me dio la oportunidad cuando estaba empezando.", inició la historia en Instagram, que volvió a tocar aquellos temas que las personas en muchas ocasiones desean ignorar. El colombiano se abrió con sus seguidores, informándonos de la triste noticia que había recibido, sobre una de las personas que había estado en su vida cuando apenas iniciaba en el mundo de la música, y que fue de gran apoyo para él.

JBalvin habla fallecimiento amigo: "No es un juego" En ocasiones anteriores, el colombiano ya había mencionado la importancia que tiene para él tratar con la salud mental, ya que él padeció de depresión y es un tema constante que explica a sus seguidores. Pero está vez lo hizo por un motivo más especial: su amigo. Según cuenta el cantante, este hombre pasaba por un serio problema en su salud mental y la única opción que tuvo fue el suicidio. "La salud mental no es un juego y no es debilidad. No es desagradecimiento, no es falta de Dios", escribió en su Instagram Stories, dando cuenta a sus seguidores sobre lo relevante que es la salud mental y que no debe dejarse de lado por los demás, ya que en años pasados se tenía la idea de que se trataba de un tabú que nunca se debía mencionar.

JBalvin habla fallecimiento amigo: "No tengan miedo en buscar ayuda" El tema debió afectar al paisa, quien no dudó en recomendar ayuda a sus fanáticos, mencionando que no era algo de temer, aunque muchas veces, se ignora y se considera como 'poco importante'. Sin duda alguna, la muerte de su amigo hizo que el cantante intentara orientar a su grupo de seguidores, mencionando que no hay nada que temer y que es mucho mejor pedir ayuda. "Es un desbalance químico, cuando es agudo. No tengan miedo a buscar ayuda profesional. En paz descanse Michael Pereyra", finalizó su mensaje Balvin, tras enterarse de la triste noticia que aconteció en su vida hace un par de días y que volvió a lograr que él hablara sobre ese tema con los demás, en una forma de concientizar.

JBalvin habla fallecimiento amigo: "Lloro por empatía" En una segunda historia, J Balvin escribió que se encontraba bastante triste, no sólo por la pérdida de Michael, sino también por lo que están pasando otras personas, quienes siguen en una lucha constante contra sus propias enfermedades y que los han marcado de sobremanera a tal grado de hacerlos pensar en acabar con sus vidas. "Lloro por empatía, por todos los que padecen de ese infierno, porque somos humanos y vulnerables.", inició el cortó escrito que posteó el colombiano, explicando que se sentía sumamente triste ante la partida de Michael y también ante lo que estaban pasando otras personas que aún no han sido escuchadas y que están expuestas a un fuerte daño que no pueden controlar sin la ayuda necesaria.

JBalvin habla fallecimiento amigo: "Sólo escuchar" El paisa de 36 años, no dudó en seguir expresando su sentir ante la pérdida de Michael, quien, como él mencionó fue parte fundamental en sus inicios dentro de la música de reggaetón donde ha impactado de forma impresionante y que día con día, sus éxitos se hacen aún más conocidos alrededor del mundo. Por lo que no podía dejar atrás el mencionarlo con sus seguidores, quienes apoyaron en todo momento al cantante. "Duele. Lo siento por su familia. Escuchar a tiempo, solo escuchar.", se lee en una parte de la historia del cantante, donde da el último adiós a su amigo cercano y dando el pésame a sus familiares, al igual que recordó que es relevante escuchar a las personas que pasan por una depresión o ansiedad, ya que puede salvar sus vidas.

“Son la nueva pandemia” Ahí no acabó el mensaje que J Balvin compartió a través de Instagram, sino que argumentó que las enfermedades mentales son una nueva pandemia, puesto que a todos han afectado severamente de una forma u otra, sólo que estas se mantienen en privado y a la población le apena hablar sobre el tema, como si fuera algo fuera de este mundo. “Las enfermedades de salud mental son una nueva pandemia, solo pocos hablan de ello”, finalizó su mensaje a través de Instagram Stories, el cual se hizo rápidamente popular y fueron sus seguidores quienes no dudaron en en repostear dando cuenta que es un tema que se debería mencionar en todos lados, dada su relevancia.

Manda mensaje a través de Twitter Pero el cantante no sólo se expresó en Instagram, sino que tomó mando de su Twitter y mandó un mensaje a sus seguidores sobre lo importante que es demostrarle a las personas la valía que tienen en sus vidas cuando aún sigan en este plano terrenal, no cuando fallecen, sin duda, la pérdida de su amigo lo marcó profundamente. “Sigo insistiendo, háganle saber a las personas lo valiosas que son en vida, repito, en vida”, tuiteó el colombiano en su perfil en aquella red social, dejando entrever lo afectado que se encontró después de enterarse de la muerte de Michael. Por supuesto, sus seguidores enviaron palabras de aliento hacia el cantante, mencionando cuan importante es en sus vidas.

Apoya a sus fans Pero J Balvin no paró de hablar sobre la salud mental e incluso sus fanáticos se intentaron comunicar con el intérprete de “Qué más pues?”, quien tuvo unos momentos para interactuar a través de redes sociales, dejándoles saber el apoyo que pueden obtener de él y que si pasan por una enfermedad mental, eso no los hace ser anormales, sólo humanos. “Que @JBALVIN hable de la salud mental me hace sentir más normal”, le escribió una de sus fanáticas en Twitter, debido a los mensajes que había estado posteando el cantante, pero nunca se imaginó la respuesta que obtendría de él a las pocas horas. “Eres normal solo humana”, respondió el paisa, ganándose la aprobación de sus seguidores, quienes le agradecieron su cariño.

El público le agradece su preocupación No ha sido la única mención de agradecimiento que el cantante ha tenido en los últimos días, donde sus fanáticos se han acercado mediante sus redes sociales argumentando lo felices que se sienten de que él utilice la fama que tiene para poder hablar sobre salud mental y un tema tan privado como el que vivió. “Gracias @JBALVIN porque, desde tus plataformas y tu fama, hablar alto y claro sobre la salud mental. Sobre al ansiedad, la depresión. Eres todo lo que está bien en esta vida. Más gente como tú es lo que necesita este mundo lleno de cuerdos tristes.”, escribió una de sus seguidores a través de dicha red social, dejándole saber lo agradecida que se encuentra con él por tomarse el tiempo de escribirles a sus fans sobre un tema tan delicado y que muchas veces se pasa por alto.

“Hay que hablar de salud mental” En redes sociales no ha sido la única vez que ha hablado sobre la salud mental y las enfermedades que existen, mencionando que es momento de quitar el tabú que hay a su alrededor y que en ocasiones ha generado la pérdida de otros seres humanos. El paisa, ha intentado ser sincero con su público que siempre le agradece las muestras de afecto que tiene con ellos. “Hay que hablar de salud mental, hablar de ello, normalizarlo y quitar el tabú de que es una debilidad. Simplemente es una enfermedad como cualquier otra.”, había escrito días antes de que sucediera lo de su amigo, alentando a sus seguidores que era normal hablar de los padecimientos de salud mental que existen, los que muchas veces se llegan a ignorar.