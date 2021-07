Ricky Martin responde a las críticas por las fotos al lado de su esposo

Tras mensaje, famoso cantante le declara su amor

Varios artistas le expresaron su apoyo a Ricky Martin Ricky Martin mensaje. Hace más de 10 años Ricky Martin realizó una declaración que cambió no solo su carrera y su vida personal, sino que abrió el camino para que otras personas en el medio artístico se animaran a declarar abiertamente sus preferencias sexuales. Fue a través de un comunicado que Ricky Martin dio a conocer su homosexualidad. “Ha sido un proceso muy intenso, angustiante y doloroso pero también liberador. Les juro que cada palabra que están leyendo aquí nace de amor, purificación, fortaleza, aceptación y desprendimiento”, escribió el cantante. Ricky Martin mensaje: ‘”Hoy acepto mi homosexualidad” “Que escribir estas líneas es el acercamiento a mi paz interna, parte vital de mi evolución. Hoy ACEPTO MI HOMOSEXUALIDAD como un regalo que me da la vida. ¡Me siento bendecido de ser quien soy!”, se leía en el último párrafo de aquel largo comunicado. Inmediatamente las reacciones no se dejaron esperar, hubo muchas negativas, sin embargo fueron más las muestras de cariño que recibió por parte de sus fanáticos. Muchas personas se sintieron identificadas con Ricky Martin, quien se convirtió en un ícono de la comunidad LGBT+.

Ricky Martin mensaje: Responde a mensajes intolerantes Sincero como siempre ha sido, el cantante Ricky Martin abrió su corazón y expresó su intranquilidad al darse cuenta que las cosas no habían cambiado tanto en una década, cuando el decidió asumir su homosexualidad y vivir su nueva vida abiertamente, apunto la agencia de noticias EL UNIVERSAL. “Pausa… hoy quiero hablarles desde mi lado más vulnerable… Hace una semana, subí unas fotos junto a mi esposo para una edición especial de la revista @cap74024. Para ambos fue una experiencia maravillosa y una manera de celebrar nuestro orgullo”, fue como inició su mensaje el boricua, en su cuenta de Instagram.

Ricky Martin mensaje: Se lleva una gran sorpresa En él el intérprete de “La mordidita” comentó que para su sorpresa, muchas personas dejaron de seguirlo o hicieron comentarios poco agradables en las publicaciones, donde aparece en imágenes en blanco y negro junto a su esposo Jwan Yosef; algo que no se esperaba sobre todo después de todo el trabajo que ha realizado para erradicar este tipo de acciones. “Lo que no me esperaba, sobre todo después de todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años, es que un gran número de personas decidieron dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva. Claro está, no es el número de seguidores lo que me preocupa…”, comentó.

Ricky Martin mensaje: Le reviven sentimientos El mensaje del cantante continuó: “Claro está, no es el número de seguidores lo que me preocupa.. es el mensaje qué hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual. Ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser”. “Hoy veo las fotos y lo que siento es una paz plena de poder celebrar a mi familia como se merecen, por todo lo alto. A celebrarme tal y cómo soy, sin importar el que dirán”, se puede leer en la publicación que subió Ricky Martin a su Instagram, la cual acompañó con dos fotos de él usando uñas largas y adornadas.

Ricky Martin mensaje: Ya no tiene miedo El escrito de Ricky Martin continuó: “Y ese miedo del que acabo de hablar, ya no me paraliza, por el contrario, me da mucha más fuerza y me empuja a seguir trabajando por el bienestar de millones de personas que sufren todos los días a causa de la falta de aceptación”. Es por eso que lejos de desanimarse, señaló el boricua, el trabajo que él y su esposo hicieron para dicha publicación lo lleva a celebrar a su familia y lo que él es, sin vergüenza y sí con mucho orgullo, porque su mayor deseo es que todos puedan sentirse libres y felices.

Quiere que todos sean libres “Lo más que deseo en esta vida es que todos podamos sentirnos libres, orgullosos de nosotros mismos, felices, que seamos amados, respetados y aceptados. Que podamos expresarnos cómo nos nace sin tener represalias o ser castigados”, se lee en el mensaje de Ricky Martín. Ricky Martin finalizó su mensaje invitando a todos aquellos que pasan por la situación de no sentirse respetados y aceptados, que no olviden que no están solos y hay una gran comunidad listos para recibirlos y apoyarlos, y sobre todo a respetar las preferencias de todo el mundo.

“No están solos” “No es justo seguir perdiendo valiosas vidas por culpa de los prejuicios y la falta de educación. A todos aquellos que se sienten perdidos o no valorados por ser quienes son y quieren ser, no están solos, hay una gran comunidad que los espera con los brazos abiertos. Valen muchísimo, no lo olviden por favor”, finalizó Ricky Martin. Su publicación inmediatamente alcanzó el 1,566,561 de Me Gusta y millones de comentarios de sus fanáticos y de varios de sus compañeros artistas, y el que más llamó la atención fue el de un cantante que acaba de ser papá y que confesó que se casaría con él.

“Yo me casaría contigo!! Te amo” Entre las celebridades que le escribieron se encontraban el papá primerizo, JBalvin, quien le declaró su amor abiertamente: “Tú eres el hombre más especial del mundo, yo me casaría contigo!! Te amo”, el comentario que hasta el momento ha logra más de 25 mil me gusta. “Master Jedi! Gracias por ser punta de lanza, por abrir caminos, mentes y corazones. Orgullo de la humanidad! Te admiro, respeto y amo como el gran Ser que eres. Que se vayan los que no hacen falta!, le escribió el cantante de “Calma” Pedro Capo.

Pero ellos no fueron los únicos famosos que le escribieron, en la publicación de Ricky Martin también comentaron otros, como Jesús Navarro, vocalista del grupo Reik, quien le escribió: "Gracias por todos los muros que has derrumbado para tantos… y los que seguirán. Eres un valiente y un chingón". "Eres nuestro maestro querido amigo. No le bajes", le escribió el cantante español Tommy Torres, "Love is love", fue lo que le escribió Rodner Figueroa, mientras que Carla Morrison le dejó miles de emoticones de corazones, arcoíris y manitas arribas para apoyar la publicación de Ricky Martin.