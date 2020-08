Javier Bardem | Biografía

Año Título Personaje

1990 Las edades de Lulú Jimmy

1991 Tacones Lejanos Regidor de TV

1992 Jamón, jamón Raúl

1993 Huevos de oro Benito González

1993 El Amante Bilingüe

1994 Días contados Lisardo

1994 El detective y la muerte Detective Cornelio

1995 Boca a boca Víctor Ventura

1996 Not Love, Just Frenzy

1997 Love Can Seriously Damage Your Health Camillero

1997 Airbag José Alberto

1997 Carne trémula David

1997 Perdita Durango Romeo Dolorosa

1998 Torrente, el brazo tonto de la ley Sultán

1999 Entre las piernas Javier

1999 Segunda Piel Diego

1999 Los Lobos de Washington Alberto

2000 Before Night Falls Reinaldo Arenas

2001 Don’t Tempt Me Tony Graco

2002 The Dancer Upstairs Agustín Rejas

2002 Mondays in the Sun Santa

2004 Collateral Felix

2004 The Sea Inside Ramón Sampedro

2006 Goya’s Ghosts Brother Lorenzo

2007 Love in the Time of Cholera Florento Arizo

2007 No Country for Old Men Anton Chigurh

2008 Vicky Cristina Barcelona Juan Antonio

2010 Biutiful Uxbal

2010 Eat Pray Love Felipe

2012 Sons of the Clouds: The Last Colony

2012 Skyfall Raoul Silva

2012 To the Wonder Father Quintana

2013 The Counselor Reiner

2013 Scorpion in Love Solís

2014 Autómata Blue Robot (voz)

2015 The Gunman Felix

2016 The Last Face Miguel León

2017 Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales Armando Salazar

2017 Mother!

2017 Loving Pablo Pablo Escobar

2018 Thy Kingdom Come Father Quintana

2018 Everybody Knows Paco