El experto en moda opinó sobre el vestido que lució Scarlett Johansson en los Oscars 2020

Dice que la actriz estadounidense “no está embarazada, es humana!!!”

Scarlett estuvo acompañada por su actual pareja, Colin Jost

La alfombra de los Oscars 2020 sigue dando de qué hablar, pues el fashionista de Univisión, Jomari Goyso, comentó sobre el vestido champán que lució la actriz gringa, Scarlett Johansson, quien estuvo nominada como mejor actriz y mejor actriz de reparto, aunque al final se fue con las manos vacías; también habló de Salma Hayek y otras actrices.

Pero más que entrar en detalles sobre el vestido, diseño de Óscar de la Renta y al que definió como “espectacular”, Jomari defendió a la “Viuda Negra”, pues mostraba una ligera pancita.

“(No está embarazada es humana!!! 🤷🏻‍♂️) les gusto?”, comentó el español a través de su cuenta de Instagram.

Los comentarios de sus seguidores no pudieron faltar: “Porque esa barriguita puede ser hasta retención de líquidos en el vientre previo a la llegada de la menstruación. Humano y normal”, “Hermosa, ningún ser humano vive sin barriga, oh si”, “No está embarazada, es mujer y es real, preciosa”, “Ella nunca decepciona”, “No está embarazada, está enamorada”.

Scarlett Johansson estuvo acompañada durante la ceremonia por su actual pareja, Colin Jost, del programa Saturday Night Live.

Un “regalito” de Salma

Después de que Jomari se ‘burlara’ del “vestido de novia” que usó Salma Hayek en los Oscars 2020, y cuando pensaba que ya lo había visto todo, se encontró con un “regalito” que lució la actriz mexicana en la fiesta de Vanity Fair.

Las reacciones de sus seguidores coincidieron con el fashionista: “Parece una doña de barrio en unos 15”, “Why why? Una mujer con tanto dinero, pudiéndose pagar los mejores estilistas y asesores de imagen que quisiera, pero no, ella prefiere cometer un desastre tras otro. Increíble”, “Desafortunadamente, cuando a una mujer estás acostumbrada a verla súper a la vanguardia y hoy tiene esto, si causa una reacción, algo pasó en ella, no seré una súper en moda, pero creo que no era lo más apto para ella que está súper hermosa y siendo la esposa de un grande en cuestión de moda, no”.

Hubo usuarios que de plano no se midieron con sus comentarios hacia el look de Salma: “Ahora sí ni cómo defenderla. Ese no se lo pondría ni mi abuelita”, “Ay, por los clavos de Jesús! Es muy temprano para esto!”, “Está dando el viejazo, le urge un asesor de moda”.

Yalitza, si pero no

Quien también estuvo como invitada en la fiesta de Vanity Fair, fue la actriz Yalitza Aparicio, quien surgió a la fama por su papel de Cleo en la película Roma.

Luego de lo que dijo de Scarlett Johansson, el modista Jomari Goyso compartió una imagen de ella en su cuenta de Instagram en la que dice que si le gusta el look, pero no para una noche tan glamurosa.

Las reacciones no tardaron en hacerse presentes, desde los que no se tentaron el corazón: “El talle tiene pulgada y media mas abajo, le hace sus piernas aún mas cortas, y el maquillaje es un asco!”,