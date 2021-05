Jaime Garza ya estaba “enfermito”

Estudiante fundador del Centro Universitario de Teatro (CUT) de la Universidad Nacional Autónoma de México, Jaime Garza fue novio de la actriz Viridiana Alatriste Pinal, hija de Silvia Pinal, la cual falleció en un accidente vial en México, DF., el 25 de octubre de 1982.

En este mismo enlace, Rosita Pelayo compartió que el actor ya estaba “enfermito” y que no estaba muy bien: “A él le cortaron su pierna por la diabetes, luego le hicieron una operación en la otra pierna y no sé a bien cómo fue la operación, pero me contó que le dolía horrible”.