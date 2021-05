“Si tú no estás, nada es igual”

En su publicación más reciente, Fer Vázquez confesó que en esta situación que le está tocando vivir, él y los demás integrantes del grupo Rombai tenían planificado el lanzamiento de una nueva canción, previa a si álbum que está también próximo a salir, por lo que algunas personas lo acusaron de haber fingido este accidente.

“Charlando con mi equipo, decidimos no postergar la salida, quiero estar lo más feliz y motivado posible y lanzar música me genera eso. No quiero dejar de hacerlo, aunque obvio no era la situación que tenía pensada”, expresó en esta publicación que provocó reacciones de todo tipo.