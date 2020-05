Se da conocer impactante noticia

Aseguran que el esposo de Jacqie Rivera, Mike Campos, ya tiene novia

La hija de Jacqie Rivera dio a luz a su cuarto bebé hace unos días

Vaya dilema. A unos cuantos días de tener bebé con Jacqie Rivera, hija de Jenni Rivera, aseguran que su esposo, Mike Campos, ya tiene novia.

Esta impactante noticia se dio a conocer en la cuenta de Instagram de Escándalo y tiene hasta el momento más de 160 likes, entre ellos de Ramsés Vidente, y dice lo siguiente:

“Pues les cuento que desde ya tiempos me dicen que #Mike tiene novia, pero hoy por la mañana me lo confirmó la misma persona que me confirmó el sexo de su bebé y es esta persona de la foto!!!”.

La cuenta de Instagram de Escándalo continúa con esta primicia: “Me cuentan que ya tienen bastante tiempo juntos!!! Y tampoco es la primer novia que tiene después de su ruptura con Jacqie, de hecho, ya había tenido a alguien más”.

Esta noticia generó muchas reacciones entre los seguidores de la cuenta: “¿Pruebas?”, “Pues no es feo el muchacho, solo necesita bajar un poco de peso”.

Una usuaria se refirió con su mensaje a Jacqie Rivera, hija de la fallecida cantante Jenni Rivera: “Pues que bueno, así se quita a este mantenido interesado de encima”, a lo que alguien más respondió: “Él si trabaja, no como Lorenzo”.

Por su parte, una internauta preguntó: “¿Quién es él?”, obteniendo como respuesta: “El es papá de los niños de @jacqierivera”.

“Si bien dicen que los que se dan golpe de pecho como los cristianos. De cristianos y de buenos no tienen nada”, “Pero si la otra no quiere nada, ¿qué más puede hacer él? Tampoco se va a seguir arrastrando, es ella la que no quiere estar con él”, “Recordemos que ella le fue infiel y él la perdonó, ella misma lo dijo en su Instagram”, se puede leer en más comentarios de los usuarios.

Algunos internautas le dieron la razón a Mike Campos, esposo de Jacqie Rivera: “A ningún hombre le gusta el rechazo y que mejor haga su vida. Me hubiera gustado que salve su matrimonio, pero eso es de dos, no solo de uno. Lamentable todos los Rivera, tienen que ser liberados de ataduras del pasado. No es fácil ser [email protected] de ellos, muchos decían por ahí que tienen que ser muñecos, no sé si será verdad”.

Las confusiones y preguntas por parte de los seguidores de esta cuenta no se hicieron esperar: “Pensé que seguía con Jacqie”, “¿Cuál es el Instagram de la muchacha? Está bien bonita”, “Si es o no, pues tienen derecho, los dos están solteros”, “¿Cómo que son de mente muy abierta, no?”.

Una usuaria no se quiso quedar con la duda: “¿Cómo con novia y le hizo otro hijo a Jacqie”, a lo que la cuenta de Instagram de Escándalo le respondió: “Con Jacqie se dejaron hace mucho, recién embarazada ella”.

Por último, una internauta reveló lo siguiente sobre Mike Campos y Jacqie Rivera: “Yo pienso que él nunca quiso a Jacqie, ya que él quería con Rosie y luego con la Chiquis y se conformó con Jacqie. Igual Jacqie se conformó con él porque con eso que las Rivera solo quieren estar con alguien, se conforman con cualquiera”.