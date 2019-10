Página

1 de 4

Después de tantas hijas, Jacky Bracamontes tuvo que parar al hospital

La conductora y actriz dejó claro que su físico le preocupa y mandó un contundente mensaje

Jacqueline Bracamontes recibió muchos comentarios de colegas y fanáticos en señal de apoyo

¡Finalmente sucedió! Luego de tantos embarazos de sus hijas, Jacky Bracamontes fue a parar al hospital sorprendiendo a todos con una fotografía en Instagram, desde una cama con un mensaje que provocó diversas reacciones, pues después de tantas hijas, la conductora y actriz informó sobre lo que haría.

Contrario a otras artistas que niegan recurrir al cirujano plástico para lucir más bellas, Jacqueline Bracamontes se sinceró con sus seguidores y reveló una imagen en la que aparece tendida en la cama de un hospital antes de entrar a quirófano para mejorar su apariencia.

Sin detallar el tipo de intervención quirúrgica a la que será sometida, la actriz mexicana comentó: “Tiempo de hojalatería y pintura! ¡Bisturí, ven a mí! Con mucho gusto les quiero compartir que he decidido consentirme con algunos arreglitos justos y necesarios… después de 4 embarazos ¡¡¡uffff, era urgente!!! ¡¡¡Gracias por sus oraciones y su apoyo siempre!!! ¡Les contaré cómo me va! ¡Aunque el doctor dice que lo voy a odiar una semana entera! Gracias mi @mft07 por estar a mi lado y siempre apoyarme y consentirme!!!”, aseguró.

TE PUEDE INTERESAR: JLo escandaliza las calles junto a su hija en sexys leggins remarcando su intimidad (FOTOS)

La imagen provocó un sinfín de mensajes, sobre todo de varios amigos del medio artístico, entre los que destacan Luis Fonsi, Andrea Legarreta, Mayrin Villanueva, Grettell Valdez, quienes le mandaron las mejores vibras.

Por su parte, los seguidores de Jacqueline Bracamontes aplaudieron su honestidad y valentía, además de desearle que su operación sea todo un éxito.

“Suerte amiga”, le comentó Luis Fonsi, mientras que Marco Antonio Regil le escribió: “Que todo salga excelente amiga”. Por su parte Sebastián Rulli mandó un mensaje: “Toda la buena vibra para ti querida amiga saldrás mas que bien”; por su parte Andrea Legarreta y Consuelo Duval le desearon: “Que todo salga perfecto reina!!”, “Que quedes deveeeeeeeenaaa!!!”, respectivamente.

Y sus fanáticos también externaron sus opiniones: “Por lo menos eres sincera y compartes hacerte tus arreglitos muchas dicen el ejercicio. Que todo salga bien”, “Ánimo hermosa y gracias por compartir y no negarlo como casi todas las famosas”, “Pero si estás perfecta”, “Aunque tú te miras hermosa ya, sé que te mirarás más hermosa y lo más importante tu te sentirás mejor de ti misma”, “Lo bueno es que sos sincera , y después no andas diciendo que todo es natural que hermoso , vas a quedar espectacular, bueno siempre has sido espectacular”.

Recientemente, Jacqueline Bracamontes confesó abiertamente haberse sometido a una cirugía estética que le cambió la vida de manera positiva y que no se debió a una necesidad estética; de acuerdo con sus palabras, “A los 17 casi 18, fue que me operé y volví a vivir.”

Pero ¿qué fue lo que llevó a la exconductora de La Voz México a enfrentarse a dicho procedimiento? Ella cuenta que durante su infancia tuvo un fuerte accidente cuando se encontraba en una fiesta, al querer tirarse un clavado en una alberca y calcular mal la distancia entre el agua y los bordes de concreto de ésta, lo que le provocó una fuerte lesión en el rostro.

Ella asegura haberse golpeado tan fuerte que tu tabique terminó fracturado, lo que a la larga le ocasionó graves problemas para respirar adecuadamente. Esto desencadenó en constantes hemorragias y en una dificultad para realizar actividad física y, tomando en cuenta que su incursión en el modelaje implicaba mantener su espectacular figura, tuvo que tomar la decisión de realizarse una cirugía estética y operarse la nariz para revertir los graves daños que la caída le había ocasionado.