“Yo empiezo… Tengo una vida que cualquiera desearía, 10 Ferraris en la cochera y en el cuarto una joyería. Quiero pedir perdón, especialmente al yo de antes, porque no sabía el dolor ni la presión, de la vida de un cantante”, canta J Balvin en este tema musical. Nadie se imaginaría lo que compartiría más adelante.

Fue a través de sus historias de Instagram , donde tiene más de 50 millones de seguidores, que el intérprete de temas como Verde, Mi gente y Qué más pues?, encendió las alarmas y preocupó a sus fans, quienes no creían que el estado de salud de su madre se hubiera complicado de tal manera.

Debidamente protegido con careta y cubrebocas, desde el hospital en que está internada su mamá, J Balvin compartió un video corto, no sin antes expresar lo siguiente: “No sé ni qué decir, solo pido oraciones para mi madre, realmente las necesita. La vida es así, misteriosa e impredecible”.

“Pide perdón por esa música de basura que cantas”

Pero no todo fueron buenos deseos para la pronta recuperación de Alba Mery Balvin, mamá del cantante colombiano J Balvin, pues hubo quienes ‘aprovecharon’ para atacar con todo al intérprete de Machika, Peligrosa y No es justo: “Que haga la promesa de no cantar canciones vulgares y verá que su madre se salva”.

“Entrégale a Dios tu alma y pide perdón por esa música de basura que cantas y verás que Dios te hará el milagro”, “Lo que debería de hacer es ponerse de rodillas”, “Tanto dinero que tiene y no la puede vacunar”, “Para que vean que el dinero no sirve para nada”, se puede leer en más comentarios.