Las actrices Bárbara Torres, Marlene Favela y Erika Buenfil, así como el conductor mexicano Horacio Villalobos, se unieron en los deseos de recuperación para el Maestro Gudinni, quien escribió lo siguiente: “Y es Dios quien me puso lejos del mundanal ruido. Estoy en recuperación y en buenas manos médicas jóvenes y, lo principal, con Dios. No son momentos fáciles. Yo cuido a mi madre y dejarla es doloroso. Espero pronto salir con bien. Gracias a todos por sus mensajes, les quiero”.

Pero cuando parecía que todo estaba por mejorar, el Meatro Gudinni comentó: “Fatal. Cuatro horas en hacer la cuenta y aún sin poderme ir a casa, ni suministrar mis medicamentos @HAngelesRoma @hospitalangeles No se vale tener a enfermos en la espera de sus cuentas y personal no adecuado”. Más adelante, informó que ya estaba en casa.

“Carmelita era una mujer compartida”

Carmen Salinas daba vida a Doña Magos, la abuela de Vicente “Chente” (David Zepeda), Juanga (Ramsés Alemán) y Pepe (Andrés Vázquez); es la matriarca de los hermanos Ramírez. En la historia, Magos le confiesa a Natalia (Susana González) que tiene un tumor y los doctores le dan pocas esperanzas de vida; buscando segundas opciones existe la posibilidad de una operación, misma a la que se niega recibir.

Aunque no quiso revelar el curso de la historia, el productor espera honrar el trabajo hecho junto a la ex diputada:

“Una de las cosas que me deja Carmelita es que fue una mujer muy trabajadora, apoyaba siempre a su gente, era una mujer compartida, generosa, me llamó la atención que, cuando vio el primer capítulo, nos mandó un mensaje a todos, a un chat que tenemos donde dijo que la novela estaba hermosa, que no le aflojáramos el paso ” (Con información de Agencia Reforma).