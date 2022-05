“Ella entró a su primer cirugía a los 9 meses, le abrieron acá y le conectaron una arteria para que pudiera hacer trabajar ese ventrículo que no tenía arteria”,contó al borde de las lágrimas la protagonista de la película mexicana “El tigre se Santa Julia”.

Sí hay una mamá guerrera en La Casa de los Famosos, esa es Ivonne Montero . La actriz mexicana no pudo evitar emocionarse recientemente al hablar de la anomalía que sufre su niña. Tras la llegada al mundo de su hija Antonella, recibió una inesperada noticia, ya que la niña nació con una anomalía en su corazón.

Ivonne Montero soltó llanto: Casi pierde a su hija

Ivonne Montero compartió este fragmentó de la transmisión del reality a su cuenta de Instagram: “Yo volteo atrás y digo, ¿en qué momento pude pasar todo esto? ¿Cómo pude? Y más ella, cómo logró. Yo una vez se lo dije: ‘Mami tú eres una guerrera, tú peleaste con la muerte’.

"Yo me acuerdo que estaba tan grave que yo no podía decirle a mis papás lo grave que ella estaba. Yo solamente le pedía a Dios: 'No me la quites'" dijo estando muy conmocionada por el momento que compartía con sus compañeros del reality de Telemundo.