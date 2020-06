IRS informa quiénes pueden pedir su cheque por coronavirus hasta octubre

Miles de ciudadanos, que no han recibido su pago de estímulo económico, aun tienen algo importante qué hacer

El IRS ha reconocido que ha tenido complicaciones para contactar a muchas familias de bajos recursos

Deben correr a registrarse en el sistema en línea de la agencia antes del 15 de octubre para poder reclamar su dinero, informó The Washington Post.

El IRS ha indicado que no ha podido contactar a muchas familias de bajos recursos. En especial aquellas con ingresos individuales menores a $12,200 dólares al año o $24,400 dólares en el caso de parejas. Estas personas no tienen que presentar declaración de impuestos y es por esto que la agencia no posee información sobre ellos.

“Cualquiera que se registre antes del 15 de recibirá su pago antes de fin de año”, dijo el IRS.

El pago de estímulo económico de $1,200 dólares por adulto y $500 por dependiente, como lo establece la Ley Cares, debe llegar a las personas antes del 31 de diciembre.

Para poder optar al dinero, deben ingresar a través de la página web y utilizar la herramienta Non-filers, en donde solicitarán introducir algunos datos básicos para poder contactarle.

IRS entregará cheque por coronavirus hasta finales de año

El IRS tiene un calendario previsto para el envío de cheques.

Desde abril, la agencia ha enviado 159 millones de pagos de impacto económico, lo que alcanza una suma de casi $267,000 millones de dólares.

Han entregado 120 millones de depósitos directos, 35 de cheques en papel y 4 millones de tarjeta de débito prepagadas.

Los primeros pagos se realizaron a través de depósitos directos a los contribuyentes que ya habían dejado sus datos bancarios en el sistema del IRS.

Pero el gran reto para la agencia ha sido poder contactar a esas personas que no declaran impuestos, que son retirados o de los que no tienen información, pero que aun así tienen derecho al pago de estímulo económico que distribuye el gobierno.

Muchos de estos estadounidenses son de muy bajos recursos e incluso no tienen acceso a internet; pero la única forma de realizar esta solicitud es a través de la página del IRS, ya que están tomando medidas de seguridad por el coronavirus y no están recibiendo documentos en físico.

Tratando de alcanzar a la población más necesitada

La herramienta de Non-files permite a las personas introducir su información bancaria, pero existe un sector de la población “no bancarizada”.

Sin dudas, la información bancaria permite agilizar el pago a través de un depósito directo, pero de no poseerla tendrá que esperar más tiempo por un cheque que le llegue por correo.

Según datos de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), en 2017, unos 8.4 millones de hogares, compuestos por 14.1 millones de adultos, no contaban con servicios bancarios.

El IRS continúa buscando los mecanismos y alianzas para llegar a los sectores de la población de más bajos recursos y más difíciles de alcanzar.

De no recibirlo, la persona podría solicitarlo, pero debe presentar una declaración federal del año 2020.