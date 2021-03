“El administrador del Seguro Social nos informó a las 8:48 de esta mañana que han cumplido con nuestro ultimátum para dejar de evitar que 30.000.000 de estadounidenses reciban su estímulo. Hagámoslo. No se tolerarán más demoras por parte del IRS y la SSA”, agrega en otro mensaje .

“Dos personas designadas por Trump son responsables de retrasar los pagos de estímulo a casi 30.000.000 de personas. He estado pidiendo al presidente Biden que los despida a ambos antes de que destruyan el Seguro Social”, aseguró el representante Bill Pascrell en un posterior tuit .

Además, de “familias con estatus migratorio mixto, es decir, donde uno de los padres sea indocumentado, aquellos que viven en territorios de EE.UU. y algunas personas que no califican para cheque de estímulo, pero sí por los $1,400 por dependiente, debido a que no tienen trabajo”, indica el diario angelino.

La Opinión , señala que otras personas podrían ver un retraso en la fecha de entrega de su cheque, como “adultos mayores que viven en casas de retiro, padres de familia con problemas de manutención de los hijos, quienes no declaran el impuesto sobre la renta por bajos ingresos, estimado en más de 12 millones de personas”.

Al igual que en la primera ronda de pagos, el nuevo lote se envió “principalmente a contribuyentes elegibles que presentaron declaraciones de 2019 o 2020”, indica el IRS. Además, la agencia federal anuncio que los estadounidenses que “normalmente no presentan una declaración, pero que utilizaron con éxito la herramienta No declarantes en IRS.gov el año pasado, se les enviaron pagos en este lote”.

“Los cheques en papel y las tarjetas de débito, conocidas como tarjetas EIP, comenzaron a procesarse el viernes 19 de marzo y se seguirán enviando por correo durante las próximas semanas”, señala el IRS. Sin embargo, la agencia no dio detalles sobre quienes recibirían estos pagos.

Beneficiarios de la SSA podrían ver un retraso en su cheque

“Para los beneficiarios federales que no presentaron una declaración de impuestos de 2019 o 2020 o que no utilizaron la herramienta No declarantes, el Servicio de Impuestos Internos está trabajando directamente con la Administración del Seguro Social”, ya que algunos podrían ver una serie de retrasos.

Lo anterior, según señala la agencia, “para obtener información actualizada de 2021 para garantizar que se envíen pagos automáticos y rápidos al mayor número posible de personas. Se proporcionará más información sobre cuándo se realizarán estos pagos en el IRS.gov tan pronto como esté disponible”.