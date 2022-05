Irina Baeva y Gabriel Soto: Dan motivo sobre la suspensión de su boda

Y aunque esto no se confirmó en ningún momento, ahora Soto y Baeva están mas que felices, pues los planes de boda siguen en pie. Irina confesó el por qué no han podido casarse, pues ahora el problema, es por su familia, confirmando que no harán boda si su familia no viaja de Moscú hasta México; “El tema es que se nos subió significativamente el presupuesto , porque son siete personajes las que viajan desde el otro lado del mundo. Es volarlos en un vuelo directo de Moscú a Cancún, o hacer una escala en Dubái o Turquía y buscar rutas alternativas”, dijo la actriz rusa. Mira AQUÍ la entrevista. Archivado como: Irina Baeva y Gabriel Soto

Sin su familia no habrá boda

La actriz de 29 años confesó que tanto Gabriel como ella están teniendo dificultades para mover a la familia de Irina hasta México, debido a que son siete personas que ella traería desde Moscú y financieramente, no son gastos tan fáciles de cubrir, así que habló del acuerdo que hicieron su prometido y ella.

"Mis papás están bien, efectivamente yo estuve hablando con ellos por FaceTime, Zoom, y mi papá justamente fue el que me dijo 'Has la ceremonia sin nosotros', pero no se trata de eso, pues lo que más me importa a mi no es la ceremonia como tal, mas me importa que esté la gente que más quiero y definitivamente mi familia es muy importante y quiero que estén el día más importante de mi vida". Contó la actriz a Despierta América.