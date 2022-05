En la reciente emisión de Despierta América, por fin Francisca Lachapel dio la fecha de su boda: “La boda es… ¿cuándo primero? Es este viernes!!! Esta semana! Por eso me esperé hasta ahora, es mi cumpleaños”, comenzó diciendo muy emocionada la boricua quien estaba ya vestida de blanco.

Todo mundo está muy emocionado ante la boda de la conductora

Los comentarios para la confirmación de Francisca Lachapel no se hicieron esperar: “Yo juraba que se había casado, felicidades y bendiciones”, “Desde ya les deseo una hermosa velada y muchas bendiciones y alegría que la felicidad les embargue siempre Dios les bendiga!”, “Muchas felicidades, porque se merece todo lo que le está pasando”, “Gracias Fran por poner nuestra patria en alto”.

Y las reacciones de las personas continuaban: “felicidades que sea para toda la vida”, “Muy bello todo y muy merecido pero hasta las cuentas es ahora el programa se llama Despierta con la vida de Francisca”, “Ya está casada. No es nada importante mejor no hubiera dicho nada. Como cuando se casó a lo civil. Siempre quiere sobre salir. No es nadie importante”, “Felicidades hermosa que Dios colme tu vida y la de tu familia de bendiciones”.