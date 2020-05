La oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS en inglés) llevará a cabo una investigación para verificar si la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) “manejó de manera efectiva la crisis en sus instalaciones de detención y protegió adecuadamente la salud y seguridad de su personal y de los detenidos bajo su custodia”, anunció el martes.

La acción tomada por el DHS es en respuesta a una carta del 28 de abril de 26 senadores demócratas estadounidenses, incluidos Chuck Schumer, senador por Nueva York, Elizabeth Warren, senadora por Massachusetts, Corey Booker, senador por Nueva Jersey y Kamala Harris, senadora por California, donde pedían al inspector general Joseph Cuffari que revisara las condiciones de las instalaciones de ICE, reseñó Forbes.

I’m glad to see the DHS IG announce that he will examine ICE’s detention policies and practices. We requested this investigation last month after reports showed coronavirus was spreading in ICE detention facilities. I'll follow this investigation closely. pic.twitter.com/xgiDAQjfyl

— Senator Dianne Feinstein (@SenFeinstein) May 19, 2020