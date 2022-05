El gobernador de Texas, Greg Abbott, amenaza con declarar una “invasión” de migrantes

Aumenta de manera considerable el número de ingresos por la frontera con México

Buscan reforzar la línea divisoria entre México y Estados Unidos

El gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, amenaza con declarar una “invasión” a medida que aumenta el número de migrantes por esa zona de Estados Unidos, de acuerdo a información publicada en el portal de noticias de El Imparcial y a la agencia El Universal.

El prestigioso periódico de The New York Times reporta que el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott está sopesando si invocar poderes de guerra reales para apoderarse de una autoridad estatal mucho más amplia en la frontera y reforzar la línea divisoria entre México y Estados Unidos.

¿QUÉ HARÍA GOBERNADOR DE TEXAS?

El medio indica que el mandatario estatal Greg Abbott podría hacerlo, argumentan los defensores dentro y fuera de su administración, al declarar oficialmente una “invasión” para cumplir con una cláusula de la Constitución de EU que dice que los estados no pueden participar en una guerra excepto cuando “realmente son invadidos”.

De acuerdo con el The New York Times, “los principales abogados de Abbott y del fiscal general de Texas, Ken Paxton, se reunieron este mes para debatir la medida, que pondría al estado en un choque frontal con el gobierno federal al permitir que la policía estatal arreste y deporte a los inmigrantes, según a dos personas familiarizadas con las discusiones. Abbott dice que sigue abierto al enfoque, pero ha expresado su preocupación por las consecuencias no deseadas”, dijeron sobre la “invasión” de migrantes a Texas.