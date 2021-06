Las autoridades tan solo han dicho que hay personas que se sabe que pernoctaron en el edificio residencial Champlain Towers que no han sido localizadas más de diez horas después del suceso. El canal de televisión CBS mencionó que, según les informó una fuente municipal, era 51 los desaparecidos, pero esa cifra ya aumentó.

“Eso es desgarrador porque no significa, para mí, que vamos a tener tanto éxito como quisiéramos en encontrar personas vivas”, dijo Charles Burkett, el alcalde de Surfside, donde ocurrió el colapso del edificio en el condado de Miami-Dade.

Los hechos ocurrieron mientras sus ocupantes dormían, con un resultado provisional de un muerto y un número indeterminado de desaparecidos, que hasta el momento, de acuerdo con The Associated Press podría a elevarse a casi cien personas.

“Tenía algún tipo de movimiento inusual”

“Fue un subproducto del análisis de los datos. Vimos que este edificio tenía algún tipo de movimiento inusual ”, agregó el profesor. Wdowinski señaló que el nivel del hundimiento podría haber provocado impactos en los edificios y sus estructuras, según el rotativo estadounidense.

“Esto no fue un acto de Dios. Este no fue un desastre natural. Los edificios no se caen simplemente”, aseguró Eliana Salzhauer, comisionada de Surfside, donde dio el colapso del edificio. Además, se descubrió el edificio estaba realizando un proceso de verificación.