Inteligencia artificial de Google resuelve acertijo científico de 50 años

La inteligencia Artificial es una rama de la ciencia que ha contribuido a mejorar la vida de los seres humanos en diferentes aspectos.

Esta vez, lo ha logrado gracias a la resolución de un acertijo que data de más de 50 años, el cual podría ser clave en el tratamiento de algunos virus y en futuros descubrimientos médicos.

¿Quieres saber de qué se trata? Continúa leyendo

Con la Inteligencia Artificial, casi todo es posible: Esta vez, Google ha logrado resolver un acertijo científico de más de 50 años

La resolución de este acertijo podría ayudar en el tratamiento de algunos virus y a concretar futuros descubrimientos médicos

¿Podría contribuir al tratamiento del coronavirus? Google está a punto de descifrarlo

De acuerdo con información del portal The Sun, la inteligencia artificial ha ayudado a resolver un acertijo de 50 años que, si todo sale conforme al plan, podría ayudar a facilitar el tratamiento de algunos virus.

Por años, los científicos han batallado con el ‘Problema de plegamiento de proteínas’. Esto se debe a que hay diferentes tipos de proteínas en el organismo de todos los seres humanos.

Por ejemplo, el coronavirus guarda relación con la manera en la que funcionan las proteínas, así como con otro tipo de padecimientos como el cáncer y la demencia.

Sin embargo, el problema con la proteínas recae en que ha resultado complicado para los científicos realizar un mapeo exacto de sus estructuras 2D.

Según informes de The Sun, el laboratorio DeepMind, propiedad de Google, asegura que han logrado resolver este asunto, además de poder predecir las diferentes formas de las proteínas gracias a sus programas de Inteligencia Artificial.

Este hecho ha sido recibido con sorpresa por la comunidad científica, ya que existen alrededor de 200 millones de proteínas identificadas en el mundo, y el laboratorio asegura que será posible identificar la forma de la proteína en cuestión de días.

El descubrimiento es un trabajo en conjunto con Google y el CASP 14 (Community Wide Experiment on the Critical Assessment of Techniques for Protein Structure Prediction); este último ha intentado resolver el acertijo desde 1994.

John Moult, jefe del CASP14, aseguró que “Las proteínas son moléculas extremadamente complejas, y su estructura tridimensional es clave en muchas de las tareas que desempeñan; por ejemplo, la insulina que regula los niveles del azúcar en la sangre y los anticuerpos que nos ayuda a combatir las infecciones.”

El médico añadió que “Aún los pequeños ajustes de estas moléculas vitales pueden tener consecuencias catastróficas en nuestra salud, por lo que una de las maneras más eficientes de entender las enfermedades y encontrar nuevos tratamientos es a partir del estudio de las proteínas involucradas.”

Por último, explicó: “Existen decenas de miles de proteínas humanas y muchos millones de otras especies, incluyendo las bacterias y los virus, pero descifrar la forma de una de ellas requiere equipo costoso y puede tomar años.”

La Inteligencia Artificial: Una ciencia que está en todas las áreas de la vida se los seres humanos

La Inteligencia Artificial continúa siendo uno de los mayores aliados de la comunidad científica, ya que ha ayudado a mejorar la calidad de los seres humanos, no solo en sus tareas habituales sino en su estilo de vida.

En meses recientes, los científicos del Instituto Allen de Inteligencia Artificial desarrollaron un nuevo modelo de lectura de textos que permite resumir documentos de más de 5,000 palabras con gran precisión.

El prototipo presenta los textos en un formato conocido como TL;DR (Too long, don’t read) con la información más importante de un texto.

Esta herramienta de Inteligencia Artificial promete ser eficaz en la extracción de información relevante; para elaborar este model0, los ingenieros a cargo del proyecto ‘pre entrenaron’ la herramienta con textos redactados en inglés.

Después de un periodo de pre entrenamiento, los científicos se dieron a la tarea de formular una serie de datos Sci TLDR con aproximadamente 5.400 resúmenes de artículos de investigación.

Se encontró que el modelo hizo uso de la Inteligencia Artificial para separar las partes importantes de los textos, como el resumen inicial, la introducción y la conclusión, para después crear un resumen del artículo.

Por otra parte, la Inteligencia Artificial también ha sido útil en otros ámbitos de la vida humana.

En Canadá, se ha utilizado a esta rama de la ciencia para llegar a conclusiones precisas que den luz acerca de los motivos que orillan a una persona a quedar en situación de desamparo.

El modelo CHAI (Chronic Homelessness Artificial Intelligence) es un sistema cuyo objetivo principal es ofrecer información útil para disminuir el riesgo de quedar en condición de desamparo en Canadá.

En una entrevista concedida a la Fundación Thomson Reuters, Jonathan Rivard, Administrador del Programa de Prevención contra el Desamparo de London, aseguró que: “En estos momentos, los refugios están llenos al tope en todo el país. Necesitamos hacer un mejor trabajo para proveer recursos a los individuos antes de que estos toquen fondo, no después.”

El sistema de Inteligencia Artificial analiza los datos personales de los participantes para calcular cuáles de ellos se encuentran en riesgo de no tener un lugar para dormir durante un periodo prolongado, de acuerdo con Matt Ross, experto en tecnologías de la información.

Una prueba del programa rastreó a un grupo de individuos por seis meses previos a su lanzamiento en agosto. Durante ese tiempo, el programa mostró tener una efectividad de 93%, que ha aumentado con el paso del tiempo.