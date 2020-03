Autoridades y organizaciones pro inmigrantes en todo el territorio estadounidense han exhortado desde el inicio de la propagación del Covid-19, a que todas las personas se realicen las pruebas de diagnóstico del virus en caso de presentar síntomas similares.

Sin embargo, el panorama no es tan sencillo para aquellos que residen en el país sin documentos legales o para aquellos que no tienen seguro médico.

Y es que no solamente es el gasto que implica ver a un doctor en Estados Unidos sino el riesgo en el que el individuo se colocaría frente a la deportación.

Aunque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) recalcó a través de un comunicado de prensa “que el público debe saber que ICE no realiza operaciones en instalaciones médicas, excepto en circunstancias extraordinarias” y recordó que la política de la agencia es “evitar realizar arrestos en lugares sensibles, que incluyen escuelas, lugares de culto e instalaciones de atención médica, como hospitales, consultorios médicos, clínicas de salud acreditadas e instalaciones de atención de emergencia o urgente, sin aprobación previa o en circunstancias exigentes”, prevalece el miedo en la comunidad.

#Immigrants are facing particular challenges during the #coronavirus health crisis due to their restricted access to public services. @CHIRLA and cross-section organizations in CA request the following steps to ensure our communities are not left behindhttps://t.co/eygF5Rc0mw

— CHIRLA (@CHIRLA) March 17, 2020