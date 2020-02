El inmigrante colombiano Tito Lozada se declaró culpable este lunes en una corte federal de Los Ángeles, California de un cargo por defraudar a víctimas hispanas de avanzada edad a través de una estafa que usaba supuestos billetes de lotería ganadores, informaron las autoridades.

Lozada, de 50 años, había sido arrestado en noviembre pasado junto a Luisa Camargo, de 38 años; Mercedes Montanez, de 68 años, y María Luisa Henao, de 43 años de edad, también colombianas, reseñó la agencia Efe.

The suspects allegedly targeted Hispanic seniors who were walking or shopping alone in the middle of the day. Authorities are saying there may be more suspects and victims out there https://t.co/jG06NAITlx

— CBS Los Angeles (@CBSLA) November 25, 2019