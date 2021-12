“Y no nada más con él (con el reconocido futbolista), sino también con otra persona que trabajaba con ella en la televisora, no con un ejecutivo, fue con alguien que llevaba las ventas de un programa que estaba de hecho con Fernando del Solar”, comentó en su momento Charly López para el programa de Gustavo Adolfo Infante.

La pelea no para entre ambos. Luego de las fuertes declaraciones en donde Charly López, ex integrante de Garibaldi declaró que su ex esposa, Ingrid Coronado, le había sido infiel en repetidas ocasiones, la presentadora mexicana no se ‘queda callada’ y contra atacó al cantante al interponerle una demanda por violencia de genero por como dejó su imagen ante el público, además de una denuncia por abuso sexual.

“Ya no se puede hacer nada porque te denuncian de lo que sea, yo no aseguré nada, yo nada más pregunté ante las declaraciones de Charly si era una mala mujer”, comentó en su momento el presentador mexicano Gustavo Adolfo al revelar la demanda en su contra.

EL EX GARIBALDI SEÑALA QUE INGRID CORONADO Y LA PERSONA QUE LA ASESORA LE TIENE UN ‘ODIO’ HACÍA ÉL

“Yo no he visto la demanda por abuso sexual” comentó Charly Lopez, “pero creo que está utilizando un arma muy poderosa para las mujeres que realmente han sufrido de violación, no se me hace justo porque si hubiera pasado hace 17 años todo esto por qué no me demandó, por qué no hay una denuncia ante el Ministerio Público de: ‘me pega, me viola, me esto”.

Tras esto, el ex Garibaldi destacó que la persona que esta asesorando a su ex Ingrid Coronado le tenía un odio por cómo estaba actuando en su contra: “Yo no sé quien está asesorando a Ingrid o porque tiene tanto coraje hacía mí”, comentó durante una conferencia de prensa este lunes.