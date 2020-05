Indocumentados coronavirus. La administración del presidente Donald Trump se anotó una victoria al conseguir que un panel del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en Los Ángeles revocara la orden de un juez de reducir el número de indocumentados confinados en el Centro de Detención de Adelanto, California, debido al coronavirus, informó EFE.

La noticia se da luego de que se confirmara la muerte del primer inmigrante internado en el centro de detenciones de Otay Mesa, California, con el mayor número de contagios de Covid-19 en Estados Unidos.

La decisión de los jueces Barry Silverman, Jacqueline Nguyen y Daniel Collins fue en respuesta a una solicitud de emergencia hecha por la Administración de Donald Trump para detener una orden preliminar que exigía disminuir el número de detenidos en el centro de Adelanto como una medida para controlar la propagación del Covid-19, reportó el periódico Los Angeles Times.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tenía hasta los primeros días de mayo para cumplir el fallo del magistrado Terry J. Hatter Jr., del Tribunal de Distrito en Los Ángeles y que exigía a la agencia reducir el número “a un nivel que permita a los detenidos restantes mantener una distancia social de seis pies entre sí en todo momento y en todos los lugares, incluso mientras duerme, come, se ducha y realiza otras actividades diarias”.

#HSI is providing facts, tips, and red flags and will guide the public on how to recognize potential fraud, protect themselves from it, and report it to authorities. HSI encourages the public to report potential fraud to [email protected] Learn more: https://t.co/vZThmn2jCA pic.twitter.com/RQHoUjpAYi

— ICE (@ICEgov) May 6, 2020