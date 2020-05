Una vez más un condado de Texas extendió la cuarentena para todos sus habitantes debido a la pandemia del nuevo coronavirus, ahora hasta el 20 de mayo.

La jueza del condado Harris de Texas, Lina Hidalgo, firmó una nueva orden de quedarse en casa, o cuarentena, este sábado, solo dos días después de que la orden estatal de quedarse en casa expiró el jueves 30 de abril, reseñó ABC13.

Hidalgo anunció que los negocios no esenciales del condado Harris y otros que no fueron reabiertos por la orden del gobernador Greg Abbott permanecerán cerrados también hasta el 20 de mayo.

I've signed a NEW stay-home work-safe order. Non-essential Harris County businesses and others that were not "reopened" by the Governor's order need to stay closed through May 20th. We need to remain vigilant for a phased reopening to work. pic.twitter.com/ppykvLeLkj

— Lina Hidalgo (@LinaHidalgoTX) May 2, 2020