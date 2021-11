UN INCENDIO SE PRODUCE EN NUEVA YORK. A través de redes sociales, se informó que un edificio cercano a la zona del Rockefeller Center se estaba incendiando; hasta el momento, mencionaron que los servicios de emergencia llegaron al lugar de los hechos y no hay heridos por el momento. Autoridades aseguran que se trata de un edificio en construcción.

Hasta el momento, no se ha informado sobre posibles heridos ni muertos que haya dejado el percance, pero la información sigue en actualización. También, las autoridades mencionaron que la zona permanecerá cerrada para seguir con las investigaciones pertinentes y que los automovilistas debían tomar rutas alternativas.

"Reporte de incidente: El incendio ocurrió en 145 W 47th Street. La estructura involucrada era un hotel OMNI en construcción. S e cree que un incendio se inició con maquinaria de construcción . No se han reportado lesiones", menciona el tuit de la cuenta Intel Point. "Esto ya se vuelve extraño para ser una coincidencia.", mencionó uno de los internautas en la sección de comentarios.

El periódico The Sun reportó que el incendio en una construcción en Brooklyn se originó alrededor de las 8.45 de la mañana, hora local, de este martes. También indicó que, según informes locales, el suceso representó una alerta para todos los organismos y que varias personas estaban atrapadas en el edificio.

La persona que tomó las imágenes afirmó que el edificio estaba ubicado en la 4ª Avenida con calle 63. Y las imágenes captadas por Pix11 mostraron a trabajadores en un lado del edificio saliendo a través de una grúa. Sin embargo, no está claro si fueron grabadas antes o después de que se produjera el incendio, acotó The Sun.

Al parecer, el incendio estalló en la primera planta, pero se podía ver humo procedente de todo ese edificio en construcción en Brooklyn, según se aprecia en fotografías publicadas en las redes sociales, acotó el reporte del diario The Sun. Las imágenes mostraron un humo negro que salía de la edificación.

No está claro si alguien más resultó herido en el incendio en Brooklyn o si todos lograron escapar del edificio. No obstante, Pix 11 indicó que fueron seis las personas que recibieron atención médica. Más tarde se notificó que el incendio había logrado ser controlado aproximadamente a las 9.30 de la mañana, hora local.

El departamento de bomberos precisó a The Sun que 12 unidades de bomberos y 60 funcionarios acudieron al lugar para combatir el incendio en el edificio en Brooklyn. Asimismo, reseñó que siete personas fueron evaluadas tras presentar lesiones que no ponían en peligro sus vidas.

Tres aulas construidas con paja quedaron consumidas por las llamas en la escuela preescolar y de primaria AFN. En el siniestro murieron niños de entre tres y ocho años, según dijo el gobierno el lunes por la noche. Se ha lanzado una investigación para determinar la causa del incendio y dónde comenzó, indicó la Dirección Regional de Educación Nacional, informó la agencia de noticias The Associated Press.

¿Incendio provocado?

Aunque la investigación aún estaba abierta, las autoridades dijeron a la agencia de noticias Press Trust of India que un cortocircuito podría haber provocado el incendio, de acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press.

Los incendios mortales en edificios no son raros en India, donde el pobre mantenimiento y la falta de equipamiento adecuado contra incendios a menudo provocan muertes.