Chantal Anderes sorprendió con una inesperada foto de su mamá

La legendaria Jacqueline Andere luce impresionante a sus 83 años

Las villanas de telenovelas recibieron elogios por la sorpresiva imagen Chantal Andere se encuentra en una gran etapa de su vida personal, enfocada en sus hijos y su marido, por eso la hemos visto un poco alejada del foco del espectáculo, sin embargo a través de su cuenta de Instagram da detalles de su día a día, pero una reciente foto de su mamá Jacqueline Andere hizo explotar la red. Jacqueline Andere, es una gran primera actriz de las telenovelas, del teatro y el cine en México que sin duda cosecha un sinfín de éxitos a lo largo de varias décadas dedicándose a la actuación, sin embargo, también últimamente se encuentra alejada de los reflectores pero ‘reapareció’ gracias a una inesperada foto que compartió su hija. Chantal se enorgullece de tener a Jacqueline Andere como mamá Y es que Chantal Andere y su mamá Jacqueline son dos actrices que aparte de bellas y carismáticas, se rigen con un talento nato y de ahí su gran proyección en melodramas de Televisa, sin embargo también se han distinguido por ser dos famosas que no protagonizan nunca ningún escándalo. Ahora, en la época de las redes sociales, están dando de qué hablar con las fotografías que Chantal Andere decide compartir en su cuenta de Instagram donde podemos verla junto a su esposo, a su mamá Jacqueline, a sus dos hijos que no presenta abiertamente, así como hasta su abuelita.

La conmovedora e inesperada publicación de Chantal Andere sobre su mamá Jacqueline Y es que en su cuenta de Instagram, Chantal Andere logró sacar el impacto de cómo luce su mamá Jacqueline a sus 83 años de edad en medio de comentarios de personalidades como Lucero que no dudaron en comentar lo regia y hermosa que luce a su edad y más llena de vida que nunca. “Esta foto se la tome a mi mamá el 1/01/2022 ó sea hace un mes y cacho. Me impresiona muchísimo que a sus 83 años se vea y esté así de fantástica. Ella siempre trabajadora, feliz, solidaria, un ser humano excepcional. Podría escribir horas y horas de todas sus virtudes. Sentí muchas ganas de compartir con ustedes esta joya de foto. Bendita genética #mama #orgullo #divina#migranamor #nofilterneeded#gorgeous #luckyme #loveyou”, escribió Chantal.

Jacqueline Andere paraliza las redes a sus 83 años A lo largo de los años, hemos visto a Jacqueline Andere en melodramas como ‘La Madrastra’, ‘El Maleficio’, ‘Alondra’, ‘La Otra’, ‘Soy tu Dueña’, ‘Por Amar sin Ley’, entre otras producciones exitosas que hacen de su carrera un deleite para sus millones de seguidores desde que comenzara a filmar en los años 60. En este momento, a sus 83 años de edad, Jacqueline Andere fue presentada por su hija Chantal sin tanto glamour como estamos acostumbrados a verla, fotografiándola únicamente con un top negro sin mangas, un short gris, su cabellera suelta, una diadema y con poco maquillaje, distinta a los looks que estamos acostumbrados a verle en sus personajes.

Las famosas se maravillan e impactan con el físico de la mamá de Chantal Andere A las palabras de Chantal Andere, se le sumaron miles de comentarios de la gente que la sigue, entre ellos varias personalidades como Lucero, quien no dudó en poner su impacto por el look de Jacqueline : “Está muy picuda! Besos a nuestra súper Jackie. Igual de bellas las dos”, escribió, mientras Aracely Arámbula también hizo lo propio: “Que barbara tu mami siempre hermosa !!!! Que bonita foto Chanty”. Para Yuri y Lisset, la legendaria actriz luce impecable: “Guauuuuui Que Bella amiga ejemplo”, “Que bueno que la compartiste Chana!! Es para presumirla!! Está bárbara nuestra querida JAQUELINE!!”, mientras el actor Mauricio Martínez hasta precisó que es su chaperona: “Esa es mi Chaperona hermosaaaaaaaa!!!! La amoooooooo!!!!!”.

Los comentarios de la gente sobre el aspecto de la actriz son positivos Ante el aspecto de Jaqueline Andere, no sólo las personalidades amigas de Chantal la ‘chulearon’, sino también los seguidores en general quienes comentaron: “Muy bella, waoo de la edad casi de mi mami”, “Se ve espectacular”, “Gracias por compartirnos ciertos momentos, tan agradables de tan bella señora”, “Qué hermosa se ve”. “Bendiciones a tu hermosa mami”, “Bella y estupenda”, “Felicidades a tan bella dama !! Juventud eterna”, “Eso es vivir con el Alma joven. Espectacular se ve tu mami”, “Woowww señorazaa! Si no llego así de diva a lo 83 entonces no quiero nada”, “Queeeeeee como que 83!!!!! Venga pero no aparenta su edad bellísima!”, “Genial a se ve muy bien, muy conservada y guapa!!”, “Elegante y bella señora mil bendiciones”, añadieron más personas.

Contagiada de COVID Hace unos días, Chantal Andere antes de compartir la imagen de su mamá Jacqueline, informó a sus seguidores que acababa de dar positivo de nueva cuenta a COVID, por lo que pidió a la gente que se cuidara, sin embargo no especificó si también su legendaria mamá estaba enferma de coronavirus, pues conviven muy seguido. “Pues así las cosas, di positivo a COVID. Gracias a Dios me siento bien. Los síntomas son imperceptibles y eso me da mucha paz. Espero ya el próximo Lunes incorporarme a las grabaciones de @mifortunaesamarte porque se va a poner más emocionante aún!! Gracias por estar siempre y porfavor, NO se preocupen voy a estar bien primero Dios!! LOS QUIERO MUCHO!!!!! (Recomiéndenme series jajajajajajaja)”, escribió.

Jacqueline Andere estalla Hace unos días, la actriz de 83 años estalló contra los influencias, pues con más de 60 años de trayectoria le resulta complicado que ahora sean los jóvenes ‘sin oficio, ni beneficio’, que se hacen famosos por plataformas de redes sociales sean los que acaparen los reflectores y ganen muchísimo dinero encima de personas experimentadas como ella: Las declaraciones de la octogenaria intérprete fueron reproducidas por el portal ‘Encancha’ y manifestó su desagrado en cómo los productores están eligiendo personas para sus elencos basados en los números de seguidores: “Yo creo que deben hacer los castings como lo están haciendo y de ahí elijan, no porque tengan 20 mil seguidores, eso se me hace un absurdo. Con las voces chillonas que tienen, ¡ay Dios mío! ¡Qué horror! Si no son actrices ¿qué? Nosotros empezamos desde abajo, yo empecé de extra, después me dieron un papelito con una línea”, manifestó. Algunas imágenes de esta nota provienen de este y este videos.