Es año nuevo, lo cual significa que es tiempo de empezar tu desarrollo personal. Pero ¿cómo? Lo dices cada año… el primero de enero llega y juras que este será el año en el que te pondrás en forma. Este año te enfocarás en ti, lograrás tus metas, limpiarás tu casa, harás tu lista de quehaceres y te convertirás en una mejor versión de ti de la que fuiste en el 2021.

Pero luego la vida sigue y de repente los meses pasan y en realidad nunca logras ni uno de esos propósitos en los que estabas enfocada y luego es de nuevo año nuevo. No esta vez. Este de verdad será el año en el que lo lograrás; todo lo que necesitas es un poco de dedicación, algunos consejos de expertos y unas técnicas de desarrollo personal inteligente para que lo logres. Primero que nada, seamos claras con respecto a cómo deben verse los propósitos.

Pasos pequeños para los propósitos

De acuerdo con la psicóloga Lynn Bufka, PhD, no debe ser una revisión completa de tu vida y personalidad. “Ponerte metas pequeñas y alcanzables a lo largo del año, en vez de una meta abrumadora el primero de enero, puede ayudarte a alcanzar cualquier cosa por la que luches… recuerda, no es la magnitud del cambio lo que importa, sino el acto de reconocer que un cambio en tu estilo de vida es importante y trabajar para lograrlo, un paso a la vez.”, el autor y experto en yoga, Kino McGregor , está de acuerdo y explica que: “Me gusta pensar en los propósitos de año nuevo más como intenciones que tu mandas al universo, en vez de una lista de tareas que te asignas a ti mismo”.

No se trata de ser una persona diferente y no se trata de un gran muestra de cambio; los propósitos deben representar quién esperas ser y cómo puedes hacer cambios pequeños todos los días para hacer que sucedan. Así qué, ¿cómo te programas para el éxito, en vez de crear una receta para el fracaso cuando se trata de los propósitos? Comienza pensando pequeño. No intentas cambiar tu vida por completo y tus comportamientos de golpe.