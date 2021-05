Resurge la foto del velorio de Anthony Galindo

Pudiera ser la imagen que presagiaba la tragedia en Menudo

Dos exintegrantes de la agrupación han muerto en esta pandemia del coronavirus Tragedia Menudo Anthony Galindo. Luego de darse a conocer la noticia sobre el sensible fallecimiento de Ray Reyes ex integrante del Grupo Menudo, en las redes sociales resurgió la imagen del velorio de otro ex integrante donde se encuentra sus compañeros acompañándolo, ¿podría ser la foto que presagiaba la tragedia en la agrupación?. La instantánea fue compartida a través de la cuenta de Instagram de René Farrait, ex miembro de Menudo, donde el año anterior subió la fotografía del velorio de Anthony Galindo, cabe mencionar que fue una de las fotos más conmovedoras, ya que sus compañeros se encontraban junto a él despidiéndolo. La foto que presagiaba la tragedia en Menudo Desde que empezó la pandemia ocasionada por el coronavirus en todo el mundo, han perdido la vida dos exMenudo, siendo Anthony Galindo y Ray Reyes, y cabe mencionar que ninguno de los dos fallecieron a causa de este virus que ha afectado al planeta entero. Cabe recordar que la agrupación Menudo ha tenido a más de 30 integrantes a lo largo de su historia, pero son pocos los que en realidad dejaron huella en el ámbito de la música, destacando por encima de varios los que fueron parte de la “boy band” y que hasta el momento continúan en su carrera musical, de acuerdo con Heraldo de México.

Imagen del velorio de Anthony Galindo La publicación del velorio de Anthony Galindo, fue compartida por René Farrait el pasado 13 de octubre del 2020, esta imagen conmocionó a varios seguidores, ya que a pesar de que es bastante triste, logró tocar el corazón de los fans de Menudo por los miembros que están a un costado del ataúd. De inmediato los fans comentaron: “Un abrazo fraterno…En una situación muy difícil de entender”, “que triste. Dios mío”, “Anthony nunca será olvidado”, “dormir en el paraíso”, “un abrazo hasta el cielo para Anthony, imagino el vacío que deja en el corazón de sus seres queridos. Un abrazo también para todo el grupo MENUDO”.

Imagen tragedia Menudo: Muerte del ex integrante de Menudo Cabe recordar que el artista venezolano Anthony Galindo, quien formara parte del Grupo Menudo y MDO, falleció en el estado de Florida, Estados Unidos, después de que intentara suicidarse una semana antes de su muerte, debido a la depresión que sufría, informó la familia en un comunicado. Anthony Galindo, de 41 años y conocido popularmente como “El Papi Joe“, fue ingresado en un hospital después de haber atentado contra su vida el pasado 27 de septiembre y falleció una semana después, mientras era atendido en la clínica donde se encontraba internado.

Imagen tragedia Menudo: Recuerdos de René Farrait René Farrait Nieves es un cantante puertorriqueño que perteneció al grupo Menudo. Luego de retirarse del grupo empezó su carrera como solista grabó los álbumes “Mi música” y “René”. Tras su salida del grupo Menudo, fue reemplazado por Charlie Masso, con quien comparte escenario en “El Reencuentro”, según Infobae. Constantemente a través de su perfil dela red social, comparte imágenes de la emblemática agrupación puertorriqueña surgida en 1977 que alcanzó el éxito mundial en los 80, en un post aparecen los integrantes recibiendo su primer disco platino por la producción del disco: ‘Súbete a mi moto” en el año de 1991.

Imagen tragedia Menudo: Muerte de Ray Reyes El más reciente fallecimiento fue Ray Reyes, ex integrante de Menudo a los 51 años quien murió a causa de un infarto, y las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar, son sus ex compañeros de grupo quienes conmovieron a todos con las despedidas para su amigo: Johnny Lozada, Ricky Meléndez y Charlie Masso se hicieron presentes. Ray Reyes perteneció a la agrupación de Menudo desde sus inicios y fue en 1985 cuando decidió partir del grupo, pero antes estuvo compartiendo con figuras que ahora son internacionales como Ricky Martin, Johnny Lozada, Charlie Masso, Sergio Blais y Ricky Meléndez.

Imagen tragedia Menudo: Despedida de ex integrantes El primer ex integrante de Menudo en manifestar su profunda tristeza por la muerte de Ray Reyes fue Charlie Masso que también convivió con él por varios años e inclusive en el exitoso ‘Reencuentro’ de finales de los 90 y principios del 2000 cuando reaparecieron todos ya como unos adultos. “Con mucha tristeza por tu partida! Desde chicos compartimos una hermandad y hoy, muy triste por tu partida! Nos queda todo lo vivido! Mi más sentido pésame a Doña Carmen, a Raúl, a Marcos, Ceci y a toda la familia, mucha fortaleza. Descansa en paz, Ray!”, redactó Charlie Masso sobre su ‘hermano’.

Imagen tragedia Menudo: Ricky Meléndez emotivo mensaje Mientras Charlie Masso se lamentaba, ahora fue Ricky Meléndez el que escribía simplemente un título de una canción interpretada por el fallecido Ray Reyes: “Si Tu No Estás…”, para que la gente reaccionara muy conmovida y triste por lo sucedido al cantante. “Yo pienso que en este momento todas las fans de menudo tenemos una tristeza en nuestro por la partida de Ray desde Venezuela envío mis condolencias a sus familiares y amigos por esta triste pérdida y siempre lo recordaremos bonito, porque muchas soñamos bonito gracias a él y sobre todo esta canción”, “Que tristeza! La pérdida de un ídolo que formó parte de nuestra infancia y adolescencia. Mis condolencias para sus familiares y todos los ex Menudos. Paz a su Alma”.

Ray Reyes ex integrante de Menudo Ahora, pese al darse a conocer las causas de su muerte, por un infarto, muchos especularon que el artista ya presentía lo que le iba a pasar, pues los últimos mensajes que el cantante publicó en Facebook levantan sospechas sobre que estaba pasando por difíciles momentos anímicamente, además de que el hermano quien dio a conocer la triste noticia, no ofreció más detalles. En la cuenta de Twitter de la empresa ‘Grandes Eventos’ se anunció: “Nuestro Ray Reyes partió de nuestro plano terrenal. En este momento de dolor, la familia pide espacio. Solicitamos oración para sus familiares, amigos y fans en todo el mundo”, escribió Lidda García Acosta, publirrelacionista en un comunicado. Archivado como: Imagen tragedia Menudo.

Los últimos mensajes de Ray Reyes Raúl Reyes, hermano de Ray Reyes, ex integrante de Menudo, pidió a la gente que comprenda que es un momento muy complicado con su familia: “Les pido que nunca olviden su legado, hoy más que nunca necesitamos de unirnos, de nunca dejar de expresar el amor y cara que sientan por su prójimo. Esto es una enseñanza más del universo”. Sin embargo, uno de los últimos mensajes del cantante encendió las alarmas, pues el pasado 21 de Abril en su Facebook escribió: “A todos los que amo. Quizás en el día de hoy pudieras estar haciendo algo que será la última vez que lo hagas. Quizás hoy sea la ultima vez que nos hablemos y no lo sabemos. Por eso es tan importante que disfrutemos, que nos abracemos, que nos besemos, decirnos gracias, perdón, te quiero, te amo…. por que quizás hoy podría ser la ultima vez!!”, escribió. Archivado como: Imagen tragedia Menudo.