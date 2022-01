Ila Borders, la mujer que rompió fronteras en beisbol

«Estaba hablando con los Rojos y (la propietaria) Marge Schott dijo: ‘Sí, vamos a hacer esto’. Y luego, justo antes (del entrenamiento de primavera de 2000), dijeron: ‘No lo vamos a hacer porque Ya está recibiendo mucha atención de los medios al respecto. No queremos que sea una distracción’”.

ACTUALMENTE BORDERS ES BOMBERA Y ESCRITORA

Desde entonces, Ila Borders ha trabajado como bombera, pero en los últimos años ha vuelto al juego. Ella acaba de escribir un libro «Making My Pitch», que salió este año. Ha ayudado con Baseball For All, una organización que trabaja para ayudar a las niñas a jugar béisbol.

También comenzó a buscar perros pájaro para la Oficina de Exploración de las Grandes Ligas en el Noroeste, y está trabajando con la Selección Nacional Femenina de Béisbol de EE. UU. como entrenadora de lanzamiento.