“Parece que se estaba despidiendo de mí, porque antes de irme a trabajar, me iba a dar mi bendición y me dijo ‘¡Que te vaya bien, te amo!'”, fue parte del testimonio de Adán, quien mencionó tristemente cómo perdió a su esposa en aquel deslave causado por el desgajamiento de un cerro, por las fuertes lluvias registradas a causa de Grace. Archivado como: Huracán Grace víctima relato

El rescate fue desafortunado, en ese instante el hombre perdió a 6 de los 8 integrantes de su familia. La desesperación e impotencia que tuvo en esos momentos, por no poder salvar la vida de su familia se quedaron grabados en su mente, donde el recuerdo nítido de la última despedida de su esposa, no podrá olvidarlo. Archivado como: Huracán Grace víctima relato

“Vengo de abajo, y ahora como ven, éramos de escasos recursos. Hoy necesito la ayuda para que la gente me done varilla, cemento o ladrillo para crear una nueva casa”, mencionó Adán, mostrándose sumamente afectado por la pérdida de su familia, su hogar y todo lo poco que habían podido obtener en estos años de duro esfuerzo y dedicación.

“No quiero que me pase algo parecido”

Para finalizar, Adán declaró que él ya no desea vivir cerca de un cerro ya que le traería recuerdos que no desea tener. Él tiene en sus planes, tener un nuevo hogar lejos de donde haya cerros, ya que no quiere volver a pasar por una situación parecida, donde él y su hijo estén en peligro, ya que comprendió que es sumamente riesgoso.

“Nada más de pensar, me trae malos recuerdos, no quiero volver a vivir cerca de un cerro, no quiero que me pase algo parecido, ya que si es muy riesgoso”, mencionó en entrevista, finalizando con la noticia de que su esposa y los hijos de ambos serán enterrados en el panteón del municipio, que será gratuito.